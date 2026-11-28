معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با بیان اینکه توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در دستور کار قرار دارد، گفت: در زمان حاضر ۱۷ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های استان در حال ساخت است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید طالب لواسانی‌فرد اظهار کرد: توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با هدف ارتقای ایمنی سفر، افزایش دسترسی کاربران جاده‌ای به امکانات رفاهی و بهبود کیفیت خدمات در محور‌های مواصلاتی استان دنبال می‌شود که در همین راستا، اکنون ۳۵ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های استان درحال فعالیت و بهره‌برداری هستند.

وی ادامه داد: ۱۷ مجتمع دیگر نیز در مراحل ساخت قرار دارند که بهره‌برداری از آنها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در شبکه راه‌های استان کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اضافه کرد: همچنین ۳۲ مجتمع خدماتی دیگر در مرحله استعلام و دریافت مجوز هستند.

لواسانی‌فرد با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت خدمات این مجتمع‌ها بیان کرد: در هشت ماه امسال، ۱۴۰ بازدید نظارتی از سوی کمیته ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی انجام شده است.