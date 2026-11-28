مستند «حدیث بندگی» با مروری بر سیره علمی و مجاهدت‌های آیت‌الله اراکی و فیلم سینمایی «دریادار»، امشب از شبکه‌های قرآن و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز ارتحال آیت‌الله‌ محمدعلی اراکی، مستند «حدیث بندگی» با مروری بر زندگی، سلوک معنوی و سال‌ها مجاهدت علمی و دینی این عالم برجسته، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

این مستند با نگاهی به فراز‌های زندگی و فعالیت‌های دینی آیت‌الله اراکی، مخاطبان را با سال‌ها تلاش علمی، تدریس و نقش‌آفرینی این عالم برجسته در عرصه‌های مذهبی و اجتماعی آشنا می‌کند.

مستند «حدیث بندگی» امشب ساعت ۲۴:۰۰، پخش می شود.

آیت‌الله‌ محمدعلی اراکی سال ۱۲۷۳ هجری شمسی در شهر اراک دیده به جهان گشود و تحصیلات علوم دینی خود را در اراک و قم، نزد استادان برجسته حوزه‌های علمیه دنبال کرد. وی بیش از ۳۵ سال در حوزه علمیه قم به تدریس علوم دینی پرداخت و در طول حیات پربار خود، منشأ خدمات علمی و مذهبی فراوانی شد.

عهده‌داری مرجعیت شیعیان، مبارزه با رژیم پهلوی و اقامه نماز جمعه قم از جمله ابعاد فعالیت‌های دینی و اجتماعی این فقیه نامدار بود. آثار علمی متعدد در حوزه فقه و اصول نیز از یادگار‌های ارزشمند سال‌ها تلاش و پژوهش وی به شمار می‌رود.

فیلم «دریادار» به کارگردانی رضا شریفی و تهیه کنندگی مجید اخوان، همزمان با روز نیروی دریایی، ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش و یکشنبه ۸ آذر ساعت ۵ و ۱۳ بازپخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک زیردریایی محصول کشور ایران جهت انجام عملیات و گشت زنی در مرز‌های آبی کشور آماده می‌شود که یک تیم متخصص جهت عیب یابی برای این زیردریایی به کار گرفته می‌شود. یکی از افراد متخصص با وعده‌های مالی توسط دشمن قصد خرابکاری در این زیردریایی را دارد که ...

امیرمحمد زند، مهدی رکنی، هادی دیباجی، سپیده خداوردی، مهرداد نیکنام و پگاه سعیدی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.