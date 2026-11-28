به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در پیام تبریک دریادار پاسدار علی عظمایی به سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمانده محترم سپاه کربلا مازندران

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد

سلام علیکم

پنجم آذرماه، روز شکفتن شجره طیبه‌ای است که ریشه‌اش در ایمان و مردمداری و شاخسارش تا کرانه‌های عزت و اقتدار این سرزمین گسترانده شده، در ۵ آذر ۱۳۵۸، هنوز گرد فتنه‌های نخستین انقلاب ننشسته بود که فرمان تاریخی تشکیل بسیج مستضعفین از سوی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) صادر شد؛ فرمانی که ماهیت آن نه در سازمان و سلسله مراتب، بلکه در پیوندی ناگسستنی با توده‌های مردم بود.

بسیج، فرزند انقلاب و از تبار عاشورا است؛ این شجره طیبه از دل کوچه‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها، کارگاه‌ها و روستا‌های این سرزمین برخاست و همین مردمی بودن، رمز شکست ناپذیری‌اش شد. با آغاز جنگ تحمیلی، بسیج دیگر یک ایده نبود؛ یک واقعیت میدانی بود.

از پایگاه‌های مقاومت محله‌ها تا خطوط مقدم جبهه‌های جنوب و غرب، از کردستان تا جزایر و از فکه تا شلمچه، بسیجیان با پیراهن‌های خاکی، جان خود را سپر این سرزمین کردند؛ بسیج، در آن سال‌ها، فرهنگ ایستادگی را به یک رفتار عمومی تبدیل کرد؛ کاری که هیچ موشکی و هیچ قدرت مادی نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد.

در جنگ ۱۲ روزه، بسیج چهره خود را در همدلی و انسجام اجتماعی، حضور در بیمارستان‌ها و خیریه‌ها، پشتیبانی از جبهه‌ها و آرام ساختن دل‌های مردم نمایان کرد؛ نشان داد که در نبرد مدرن که عرصه آن رسانه، روحیه و انسجام ملی است، این سرمایه مردمی مهمترین خط دفاعی است؛ و در جنگ رمضان نیز این پدیده با حضوری گسترده و مستمر؛ در قالب پشتیبانی، خدمت، امنیت محله‌ها، کمپین‌های یاری، جهاد‌های تخصصی و آمادگی‌های پدافندی به میدان آمد.

بسیج، بیمه‌نامه امنیت ملی است و هرکس به نقشه براندازی یا تجزیه این کشور فکر کرده، ناگزیر با دیوار استوار همین مردم روبه‌رو شده است. تجربه چهار پنج دهه گذشته یک چیز را به اثبات رسانده است در این سرزمین، هیچ سناریویی بدون محاسبه بسیج، به نتیجه نمی‌رسد.

اینجانب بدینوسیله فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین را خدمت جنابعالی و آحاد بسیجیان تبریک عرض نموده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، فرماندهان شهید و همه شهدای گرانقدر بسیج، امیدوارم تحت عنایات واسعه حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و پیروی از منویات و فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) در تحقق کامل تمدن اسلامی پیوسته موفق و پیروز باشید.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دریادار پاسدار علی عظمایی