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فرمانده انتظامی آستارا از کشف یک تن شکر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی طالبی فرمانده انتظامی آستارا گفت: مأموران ایستگاه بازرسی آستارا در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو، یک تن شکر بدون مدارک و مجوز حمل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به معرفی راننده ۴۵ ساله به اداره تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: خودروی حامل کالای قاچاق نیز توقیف و محموله مکشوفه تحویل پلیس آگاهی شهرستان شد.