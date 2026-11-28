به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی طالبی فرمانده انتظامی آستارا گفت: مأموران ایستگاه بازرسی آستارا در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، یک تن شکر بدون مدارک و مجوز حمل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به معرفی راننده ۴۵ ساله به اداره تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: خودروی حامل کالای قاچاق نیز توقیف و محموله مکشوفه تحویل پلیس آگاهی شهرستان شد.