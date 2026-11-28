بررسی ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور نشان می دهد ، در هفته اول آذر ماه ۱۴۰۵ در مجموع ۱۴۸ خبر جعلی شناسایی شد که از این تعداد، ۷۶ مورد به طور رسمی تکذیب شدند و ۳۶ تکذیبیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بررسی ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور نشان می‌دهد در هفته اول آذرماه، ، تکذیبیه‌ها توانسته‌اند بازدید و بازنشر بسیار بیشتری نسبت به خود اخبار جعلی به دست آورند و اینستاگرام با سهم ۲۷ درصدی، اصلی‌ترین سکوی انتشار اخبار جعلی بوده است.

پیشی گرفتن تکذیبیه‌ها در بازدید و بازنشر

بر اساس این گزارش، تکذیبیه‌های منتشرشده در مجموع ۱۵۴.۳ میلیون بازدید و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ بازنشر داشته‌اند؛ این در حالی است که اخبار جعلی مورد تکذیب، ۱۲۷.۲ میلیون بازدید و ۳۲ هزار و ۷۰۰ بازنشر دریافت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده سرعت بالای انتشار و اثرگذاری تکذیبیه‌هاست؛ به طوری که ۷۰ درصد از تکذیبیه‌ها حداکثر طی ۱۰ ساعت پس از انتشار خبر جعلی، منتشر شده‌اند.

پربازدیدترین پرونده هفته؛ «پدر سوگند صیادی»

موضوع «پدر سوگند صیادی» پربازدیدترین مورد این هفته بود؛ تکذیبیه این موضوع حدود ۲۸.۶۵ میلیون بازدید و خبر جعلی مربوط به آن ۲۳.۷۶ میلیون بازدید داشت. در بیشتر موارد بررسی‌شده، تکذیبیه بازدید بیشتری نسبت به خبر جعلی داشت. تنها استثنا در این میان، ادعای اعتراضات آبدانان بود که خبر جعلی آن حدود ۵۸۸ هزار بازدید بیشتر از تکذیبیه دریافت کرد.

موضوعات پرتکرار و دستگاه‌های فعال در تکذیب

از دیگر موضوعات پرتکرار اخبار جعلی در این هفته می‌توان به سهمیه‌بندی نان و آرد، نفتکش ایرانی، سهام عدالت، جنگنده F-۱۶ و گذرگاه شلمچه اشاره کرد.

در بخش بررسی نهاد‌های فعال در تکذیب اخبار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۶۷ درصد، دولت با ۶۶ درصد و وزارت امور خارجه با ۶۳ درصد بالاترین نرخ‌های گزارش‌شده را به خود اختصاص دادند. پس از آنها، قوه قضائیه با ۵۹ درصد و مجلس شورای اسلامی با ۵۱ درصد قرار دارند. همچنین در میان رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم (۷۱ درصد)، صداوسیما (۶۹ درصد)، فارس (۶۸ درصد)، مهر (۶۱ درصد) و میزان (۵۸ درصد) بیشترین مشارکت در تکذیب اخبار را داشته‌اند.

سکو‌های انتشار و منابع خارجی اخبار جعلی

بر اساس این گزارش، اینستاگرام با سهم ۲۷ درصدی پرتکرارترین سکوی انتشار اخبار جعلی بود و پس از آن ایکس (توییتر سابق) با ۲۲ درصد و تلگرام با ۲۰ درصد قرار گرفتند. ایتا (۱۴ درصد)، سایت‌های خبری (۹ درصد) و پیام‌رسان بله (۸ درصد) دیگر سکو‌های انتشار بودند.