معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی رحمان‌نیا با اعلام این خبر گفت: تمامی سازمان‌ها، مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان روز دوشنبه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، درمانی و انتظامی از این تعطیلی مستثنا هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.