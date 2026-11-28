رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی خطاب به فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اقتدار دریایی حاصل پیوند دانش، فناوری بومی، آمادگی عملیاتی و اراده انسان‌هایی است که امنیت و منافع سرزمین خود را در پهنه دریا‌ها پاس می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی پیامی فرارسیدن مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حماسه ماندگار دریادلان نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.

متن پیام رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به فرمانده نیروی دریایی ارتش به شرح ذیل است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امیر دریادار ایرانی

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

هفتم آذر، یادآور حماسه‌ای ماندگار در تاریخ دفاع از میهن است؛ روزی که دریادلان نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید و حماسه ناوچه پیکان، با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی، برگ زرینی بر دفتر پرافتخار دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران افزودند. این حماسه، نماد اراده ملتی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، پاسداری از میهن را رسالتی فراتر از جان خویش می‌داند. ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای سرافراز نیروی دریایی ارتش، این روز پرافتخار را به جنابعالی و تمامی فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان این نیروی راهبردی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

تجربه جنگ اخیر، بار دیگر اهمیت اقتدار دفاعی، آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های مسلح و نقش تعیین‌کننده توان بازدارندگی در صیانت از امنیت و استقلال کشور را آشکار ساخت. در این میان، نیروی دریایی ارتش به‌عنوان یکی از ارکان راهبردی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، رسالتی فراتر از پاسداری از مرز‌های آبی بر عهده دارد؛ صیانت از منافع ملی، امنیت خطوط مواصلاتی و شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور و تثبیت جایگاه ایران در معادلات دریایی منطقه و جهان. بی‌تردید، اقتدار دریایی حاصل پیوند دانش، فناوری بومی، آمادگی عملیاتی و اراده انسان‌هایی است که امنیت و منافع سرزمین خود را در پهنه دریا‌ها پاس می‌دارند.

امروز، میراث‌داران حماسه هفتم آذر، با تکیه بر تجربه نسل‌های پیشین و دانش و توان نسل‌های جدید، مسئولیت پاسداری از اقتدار دریایی ایران و صیانت از منافع نسل‌های آینده را بر دوش دارند. ضمن ارج نهادن به مجاهدت‌های جنابعالی و تمامی دریادلان این نیروی پرافتخار و خانواده‌های صبور آنان، از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و توفیق روزافزونتان را در اعتلای توان دفاعی کشور، پاسداری از پرچم پرافتخار ایران و سربلندی میهن عزیزمان مسئلت دارم.