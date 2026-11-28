نخستین جلسه کارگروه جست‌و‌جو و نجات، اسکان اضطراری و مراقبت جمعی قرارگاه مرکزی پدافند پرتوی هلال احمر برگزار شد.

به گزار ش خبرگزاری صداوسیما نخستین جلسه کارگروه جست‌و‌جو و نجات، اسکان اضطراری و مراقبت جمعی قرارگاه مرکزی پدافند پرتوی صبح امروز در محل جمعیت هلال احمر با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

بر اساس این گزارش: در این جلسه مرتضی مرادی پور، مسئول پدافند غیرعامل جمعیت هلال احمر گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که باید آمادگی برای هر حادثه‌ای وجود داشته باشد.

وی افزود: هماهنگی و برنامه ریزی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است و باید کارگروه‌های لازم در این زمینه شکل گیرد و شرح وظایف هر کارگروه مشخص شود تا در زمان سانحه آمادگی لازم وجود داشته باشد.

در این جلسه، نمایندگان سایر دستگاه‌ها بر اهمیت اهمیت آموزش همگانی، نگارش EOP برای پیشبرد اهداف در دستور کار، تشکیل گروه راهبری و معرفی نمایندگان هر سازمان، بررسی جزئی مخاطرات و ریسک‌ها و تدوین سند پایه برای انجام وظایف هر دستگاه تأکید کردند.

این گزارش می افزاید: علاوه بر این، بررسی ابعاد حقوقی وظایف کارگروه ها، برنامه ریزی برای تمرین دورمیزی، توسعه آموزش‌ها و تمرین و اصلاح مستمر رویه‌ها نیز مقرر شد تا به صورت مرتب پیگیری شود.