به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بانوان اصفهانی در زنجیره‌ای انسانی با رهبر شهید انقلاب میثاق دوباره بستند.

دراین حرکت مردمی که با نمایش همدلی و انسجام اجتماعی همراه بود بانوان اصفهانی در میثاق با رهبر شهید و رهبر عزیز انقلاب در مسیر‌هایی از میدان ۲۵ آبان به سمت چهارباغ پایین و از میدان امام حسین به سمت میدان انقلاب، چهارباغ بالا و میدان آزادی زنجیره انسانی تشکیل دادند

بانوان شهر اصفهان با حضور در زنجیره انسانی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌ها و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این اجتماع مردمی، بانوان اصفهانی از اقشار و گروه‌های مختلف، با حضور در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همبستگی، اتحاد و همراهی خود را به نمایش گذاشتند و با سردادن شعارهایی، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های آن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه، تشکیل زنجیره انسانی را نمادی از وحدت و انسجام بانوان اصفهانی و اعلام وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید دانستند.

این حرکت نمادین، فرصتی برای تجدید عهد بانوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تأکید بر نقش زنان در حفظ همبستگی اجتماعی و انتقال ارزش‌های ملی و دینی به نسل‌های آینده بود.

بانوان اصفهانی در این حضور اعلام کردند که یاد و آرمان‌های رهبر شهید را پاس می‌دارند و بر ادامه مسیر تعیین‌شده و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید دارند.