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بانوان اصفهانی همراه با در دست داشتن پرچم ایران اسلامی از شمال تا جنوب شهر اصفهان زنجیره انسانی تشکیل دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بانوان اصفهانی در زنجیرهای انسانی با رهبر شهید انقلاب میثاق دوباره بستند.
دراین حرکت مردمی که با نمایش همدلی و انسجام اجتماعی همراه بود بانوان اصفهانی در میثاق با رهبر شهید و رهبر عزیز انقلاب در مسیرهایی از میدان ۲۵ آبان به سمت چهارباغ پایین و از میدان امام حسین به سمت میدان انقلاب، چهارباغ بالا و میدان آزادی زنجیره انسانی تشکیل دادند
بانوان شهر اصفهان با حضور در زنجیره انسانی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمانها و اندیشههای رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در این اجتماع مردمی، بانوان اصفهانی از اقشار و گروههای مختلف، با حضور در کنار یکدیگر، جلوهای از همبستگی، اتحاد و همراهی خود را به نمایش گذاشتند و با سردادن شعارهایی، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این برنامه، تشکیل زنجیره انسانی را نمادی از وحدت و انسجام بانوان اصفهانی و اعلام وفاداری به آرمانهای رهبر شهید دانستند.
این حرکت نمادین، فرصتی برای تجدید عهد بانوان با آرمانهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تأکید بر نقش زنان در حفظ همبستگی اجتماعی و انتقال ارزشهای ملی و دینی به نسلهای آینده بود.
بانوان اصفهانی در این حضور اعلام کردند که یاد و آرمانهای رهبر شهید را پاس میدارند و بر ادامه مسیر تعیینشده و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید دارند.