مسابقات جایزه بزرگ کشوری اسکواش مردان با قهرمانی سپهر اعتمادپور و نایب‌قهرمانی مجتبی کفیلی در رشت به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جایزه بزرگ کشوری اسکواش مردان با حضور ۳۱ اسکواش‌باز برتر کشور از ۳ تا ۶ آذر ۱۴۰۵ به مدت چهار روز در خانه اسکواش مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد و با قهرمانی سپهر اعتمادپور به پایان رسید.

در دیدار نهایی که روز جمعه ۶ آذر برگزار شد اعتمادپور با نتیجه ۳ بر یک مجتبی کفیلی را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. کفیلی نیز نایب‌قهرمان شد، محمد چنگانیان و سمیع الله قاصدآبادی به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در مرحله نیمه‌نهایی اعتمادپور با نتیجه ۳ بر یک سمیع‌الله قاصدآبادی را شکست داد و کفیلی در دیداری پنج‌گیمه با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل محمد چنگانیان به پیروزی رسید.

پس از دیدار نهایی مراسم اختتامیه با حضور امیر عزیزی‌پور رئیس فدراسیون اسکواش علی کتابفروش دبیرکل فدراسیون، محسن پاسبان رئیس هیات استان گیلان، آقای مودبی از اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان برگزار و مدال‌های نفرات برتر اهدا شد.