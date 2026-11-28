به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: هزار دانش‌آموز عضو کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر، هم‌زمان با روز جهانی داوطلب در ۱۴ آذرماه، در قالب طرح ملی «آوای میدان» در یک اجرای هم‌زمان سرود در ۳۱ استان کشور مشارکت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این رویداد برای نخستین‌بار در کشور اجرا می شود تصریح کرد: این رویداد ملی و فرهنگی، با هدف ترویج فرهنگ داوطلبی، تقویت روحیه همدلی و همبستگی اجتماعی و پاسداشت هویت ملی برگزار می‌شود و قرار است صدای دانش‌آموزان از سراسر ایران را در قالب یک نغمه مشترک از وحدت، همدلی و عشق به میهن به هم پیوند دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این طرح افزود: «آوای میدان» فراتر از یک اجرای گروهی سرود، نمادی از هم‌صدایی نسل نوجوان ایران و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی اعضای کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر است.

وی گفت: شکوفایی استعداد‌های نوجوانان، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی و نهادینه‌سازی روحیه مسئولیت‌پذیری و داوطلبی از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

کولیوند ادامه داد: حرکتی که با مشارکت دانش‌آموزان ۳۱ استان کشور، فرصتی برای نمایش همبستگی و همدلی نسل نوجوان ایران فراهم می‌کند.