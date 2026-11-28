به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان نماینده ولی فقیه در استان در خصوص برگزاری جشنواره تاتر کودک و نوجوان فجر و چالش‌ها و فرصت‌های آن گفت: لازم است پژوهشی واقعی درباره آورده‌های فرهنگی و اجتماعی جشنواره‌ها انجام و آسیب‌ها و نقاط ضعف پس از برگزاری ارائه شود.

آیت الله شعبانی با اشاره به اینکه شورای فرهنگی حداکثر ماهی یک‌بار قابل تشکیل است، خواستار اصلاح و تقویت دبیرخانه، تشکیل کمیته رصد و هیئت اندیشه‌ورز شد.

استاندار هم با تأکید بر ضرورت نگاه تخصصی و کارشناسی به مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: شورای فرهنگ عمومی استان باید درباره سیاست‌ها و نحوه برگزاری رویداد‌های فرهنگی تصمیم‌گیری کند و دستگاه اجرایی نیز آمادگی دارد این تصمیم‌ها را اجرا کند؛ به شرط آنکه مسئولیت تصمیم‌ها و پیامد‌های آن به‌صورت جمعی پذیرفته شود

ملانوری شمسی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشکیل ستاد رویداد‌های استان بیان کرد: در نظر داریم ستادی برای رویداد‌های ملی، بین‌المللی و استانی تشکیل دهیم تا برنامه‌ها در آن بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

نماینده ناظر شورای فرهنگ عمومی کشور، با استناد به نامه شهید خطیب وزیر اطلاعات به رهبر انقلاب هشدار داد که بر اساس ۲۲ شاخص سنجش نافرمانی فرهنگی، ۱۴ شاخص افزایشی و وضعیت هشدارآمیز است

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با هشدار نسبت به تضعیف حکمرانی فرهنگی و ضرورت جدی گرفتن عرصه جنگ فرهنگی، تأکید کرد: در حالی که کشور در عرصه‌های نظامی و سیاسی به موفقیت‌هایی دست یافته، در حوزه فرهنگ با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که عبور از آنها نیازمند خروج دستگاه‌های فرهنگی از روزمرگی و تبدیل شورای فرهنگ عمومی به قرارگاه عملیاتی و تصمیم‌ساز است.

حجت‌الاسلام سعید کرمی درخصوص جلسات این شورا در استان گفت: استان همدان در تعداد جلسات رتبه ۱۹ کشور و شهرستان‌های آن رتبه ۱۵ را دارند و انتظار می‌رود جلسات به‌صورت منظم برگزار شود و موضوع عفاف و حجاب با نشست‌های فوق‌العاده و کارشناسی بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام گرجی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان، از اجرای رویداد تخصصی صبا با توانمندسازی ۱۱۰ کنشگر ازدواج و جمعیت و برگزاری ۱۵ برنامه میدانی با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

مهدی کریمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان هم از فعالیت ۱۱۴ کتابخانه عمومی با ۱۴۳ نقطه خدمت، بیش از ۴۷ هزار عضو و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه کتاب خبر داد و توسعه کتابخانه‌های سیار را از وظایف ابلاغی این اداره کل عنوان کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان با انتقاد از نبود هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده، گفت: با وجود فعالیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه، تاکنون تنها ۲۲ دستگاه متولی، گزارش اقدامات خود را ارائه کرده‌اند و ضروری است برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده از حالت جزیره‌ای و تشریفاتی خارج شده و در قالب برنامه‌ای منسجم و زیربنایی دنبال شود.

در پایان این جلسه، از پوستر رویداد هم‌آرا با محوریت خانواده و با هدف حل مسائل شهری رونمایی شد.