رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: باغداران این استان با تولید حدود ۱۹ هزار تن میوه «به» از هزار و ۸۱۵ هکتار باغ، جایگاه دوم کشور را در تولید این محصول به دست آوردند.

فارس با تولید ۱۹ هزار تن میوه «به»، رتبه دوم کشور را از آن خود کرد

فارس با تولید ۱۹ هزار تن میوه «به»، رتبه دوم کشور را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اعلام پایان برداشت محصول «به» در باغ‌های استان، به بررسی ظرفیت‌های تولیدی این محصول پرداخت.

وی اظهار داشت : اگرچه فارس از نظر سطح زیر کشت رتبه سوم کشور را دارد، اما با تولید ۱۹ هزار تن محصول، در رده دوم تولیدکنندگان برتر کشور قرار گرفته است.

توزیع تولید در سطح شهرستان‌ها

بر اساس آمار منتشر شده، شهرستان‌های نی‌ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم‌بید و سپیدان بیشترین سهم را در سطح زیر کشت و تولید این محصول در استان فارس به خود اختصاص داده‌اند. در میان ارقام کشت‌شده، ارقام محلی در کنار ارقام «اصفهانی» (شامل انواع شیشه‌ای، دبه‌ای و کدویی) تنوع تولیدی استان را تأمین می‌کنند.

مدیریت پس از برداشت و ارزش افزوده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت زنجیره سرد، تأکید کرد که بخش عمده محصول وارد بازار‌های مصرف شده و بخشی نیز جهت تنظیم عرضه و حفظ کیفیت در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود.

وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب می‌تواند با کاهش ضایعات، ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کرده و فرصت‌های جدیدی در بازار‌های هدف فراهم آورد.

او در پایان بر ضرورت توسعه باغداری اصولی و تقویت زنجیره ارزش محصولات باغی برای پایداری تولید و ارتقای درآمد کشاورزان تأکید کرد.