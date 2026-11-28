به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آبنبات زعفرانی» نوشته مهرداد صدقی، به‌عنوان جلد ششم و پایانی مجموعه داستانی «آبنبات‌ها»، منتشر شد تا ماجرا‌های محسن، شخصیت اصلی این مجموعه طنز، این بار با روایت فراز و نشیب‌های ازدواج و آغاز زندگی مشترک به ایستگاه پایانی برسد.

مجموعه «آبنبات‌ها» از آثار طنز پرمخاطب ادبیات داستانی ایران است که در آن مهرداد صدقی با نگاهی طنزآمیز، زندگی محسن و خانواده بجنوردی او را در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه روایت می‌کند. نویسنده در این مجموعه با بهره‌گیری از خاطرات، اتفاقات روزمره، روابط خانوادگی و موقعیت‌های آشنای اجتماعی، فضایی خلق کرده است که مخاطب می‌تواند با شخصیت‌ها و تجربه‌های آن ارتباط برقرار کند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این مجموعه، استفاده از گویش و اصطلاحات محلی بجنوردی در گفت‌و‌گو‌های شخصیت‌هاست؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فضای طنز، به داستان‌ها هویت بومی بخشیده و فرهنگ و زبان زادگاه نویسنده را در تار و پود روایت جای داده است.

پیش از این، پنج جلد از مجموعه آبنبات‌ها با عنوان‌های «آبنبات هل‌دار»، «آبنبات پسته‌ای»، «آبنبات دارچینی»، «آبنبات نارگیلی» و «آبنبات لیمویی» منتشر شده بود. این کتاب‌ها مراحل مختلف زندگی محسن را از دوران کودکی و نوجوانی تا جوانی دنبال می‌کنند و هرکدام بخشی از خاطرات، تجربه‌ها و اتفاقات زندگی او را با چاشنی طنز به تصویر می‌کشند.

حالا در جلد ششم، داستان به یکی از مهم‌ترین مقاطع زندگی محسن، یعنی ازدواج و تشکیل خانواده می‌رسد. «آبنبات زعفرانی» با محوریت دشواری‌ها، دردسر‌ها و اتفاقات پیش از مراسم ازدواج و زندگی مشترک، مخاطب را به فضای یک عروسی خانوادگی و آشنا می‌برد.

فضای کلی کتاب حال‌وهوای یک مراسم عروسی صمیمی و خانوادگی را دارد؛ فضایی که برای خواننده یادآور جشن‌های آشنای فامیلی است و او را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که ممکن است نمونه‌های آن را در زندگی اطرافیان خود تجربه کرده باشد. صدقی در این جلد نیز با تکیه بر موقعیت‌های طنزآمیز و روابط میان شخصیت‌ها، تلاش کرده است روایت زندگی محسن را به شکلی آشنا و سرگرم‌کننده به پایان برساند.

انتخاب نام «آبنبات» برای این مجموعه نیز ریشه در فرهنگ بومی بجنورد دارد. آبنبات از سوغات شناخته‌شده این شهر است و نویسنده با انتخاب طعم‌های مختلف آن برای جلد‌های مجموعه، پیوندی میان داستان‌های خود و هویت فرهنگی زادگاهش برقرار کرده است.

«آبنبات زعفرانی» با انتشار به‌عنوان جلد ششم و پایانی مجموعه، پرونده ماجرا‌های محسن را می‌بندد؛ شخصیتی که مخاطبان طی پنج جلد با فراز و نشیب‌های زندگی‌اش همراه شده‌اند و اکنون در آخرین بخش از این مسیر، جشن ازدواج او را دنبال می‌کنند.

«آبنبات زعفرانی» نوشته مهرداد صدقی در ۴۰۰صفحه در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.