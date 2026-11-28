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ششمین جلد از مجموعه آبنباتها با عنوان «آبنبات زعفرانی» نوشته مهرداد صدقی در انتشارات سوره مهر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آبنبات زعفرانی» نوشته مهرداد صدقی، بهعنوان جلد ششم و پایانی مجموعه داستانی «آبنباتها»، منتشر شد تا ماجراهای محسن، شخصیت اصلی این مجموعه طنز، این بار با روایت فراز و نشیبهای ازدواج و آغاز زندگی مشترک به ایستگاه پایانی برسد.
مجموعه «آبنباتها» از آثار طنز پرمخاطب ادبیات داستانی ایران است که در آن مهرداد صدقی با نگاهی طنزآمیز، زندگی محسن و خانواده بجنوردی او را در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه روایت میکند. نویسنده در این مجموعه با بهرهگیری از خاطرات، اتفاقات روزمره، روابط خانوادگی و موقعیتهای آشنای اجتماعی، فضایی خلق کرده است که مخاطب میتواند با شخصیتها و تجربههای آن ارتباط برقرار کند.
یکی از ویژگیهای شاخص این مجموعه، استفاده از گویش و اصطلاحات محلی بجنوردی در گفتوگوهای شخصیتهاست؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فضای طنز، به داستانها هویت بومی بخشیده و فرهنگ و زبان زادگاه نویسنده را در تار و پود روایت جای داده است.
پیش از این، پنج جلد از مجموعه آبنباتها با عنوانهای «آبنبات هلدار»، «آبنبات پستهای»، «آبنبات دارچینی»، «آبنبات نارگیلی» و «آبنبات لیمویی» منتشر شده بود. این کتابها مراحل مختلف زندگی محسن را از دوران کودکی و نوجوانی تا جوانی دنبال میکنند و هرکدام بخشی از خاطرات، تجربهها و اتفاقات زندگی او را با چاشنی طنز به تصویر میکشند.
حالا در جلد ششم، داستان به یکی از مهمترین مقاطع زندگی محسن، یعنی ازدواج و تشکیل خانواده میرسد. «آبنبات زعفرانی» با محوریت دشواریها، دردسرها و اتفاقات پیش از مراسم ازدواج و زندگی مشترک، مخاطب را به فضای یک عروسی خانوادگی و آشنا میبرد.
فضای کلی کتاب حالوهوای یک مراسم عروسی صمیمی و خانوادگی را دارد؛ فضایی که برای خواننده یادآور جشنهای آشنای فامیلی است و او را در موقعیتهایی قرار میدهد که ممکن است نمونههای آن را در زندگی اطرافیان خود تجربه کرده باشد. صدقی در این جلد نیز با تکیه بر موقعیتهای طنزآمیز و روابط میان شخصیتها، تلاش کرده است روایت زندگی محسن را به شکلی آشنا و سرگرمکننده به پایان برساند.
انتخاب نام «آبنبات» برای این مجموعه نیز ریشه در فرهنگ بومی بجنورد دارد. آبنبات از سوغات شناختهشده این شهر است و نویسنده با انتخاب طعمهای مختلف آن برای جلدهای مجموعه، پیوندی میان داستانهای خود و هویت فرهنگی زادگاهش برقرار کرده است.
«آبنبات زعفرانی» با انتشار بهعنوان جلد ششم و پایانی مجموعه، پرونده ماجراهای محسن را میبندد؛ شخصیتی که مخاطبان طی پنج جلد با فراز و نشیبهای زندگیاش همراه شدهاند و اکنون در آخرین بخش از این مسیر، جشن ازدواج او را دنبال میکنند.
«آبنبات زعفرانی» نوشته مهرداد صدقی در ۴۰۰صفحه در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.