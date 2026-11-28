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ادارهکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از فعالیت سامانه بارشی و وقوع بارش باران و برف، رعد و برق و وزش باد شدید در مناطق مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از روز سهشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.
این سامانه میتواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و احتمال سقوط سنگ در محورهای کوهستانی شود.
در این هشدار از شهروندان خواسته شده است از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.
همچنین توقف فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از صعود به ارتفاعات و خودداری از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها مورد تأکید قرار گرفته است.
کشاورزان و دامداران نیز باید هنگام وقوع رعدوبرق به مکانهای امن پناه ببرند و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند.
کنترل آب ورودی استخرهای پرورش ماهی، استحکامبخشی سازههای سبک و موقت و آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداریها از دیگر توصیههای مطرحشده در این هشدار است.