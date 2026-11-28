به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از روز سه‌شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

این سامانه می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و احتمال سقوط سنگ در محور‌های کوهستانی شود.

در این هشدار از شهروندان خواسته شده است از سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین توقف فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از صعود به ارتفاعات و خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

کشاورزان و دامداران نیز باید هنگام وقوع رعدوبرق به مکان‌های امن پناه ببرند و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند.

کنترل آب ورودی استخر‌های پرورش ماهی، استحکام‌بخشی سازه‌های سبک و موقت و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار است.