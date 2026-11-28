به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پی مطالبات و گزارش‌های مردمی و با دستور و تأکید رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، جمعی از مقامات ارشد قضایی و نظارتی استان و شهرستان، مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، نماینده مردم شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از جمله مدیران کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، با حضور در سایت زباله سراوان، آخرین وضعیت این مرکز و پیامد‌های ناشی از انباشت غیراصولی پسماند را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید میدانی، وضعیت دفنگاه زباله سراوان از نظر نحوه انباشت پسماند، رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی، آثار ناشی از رانش و ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محل دفن زباله مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به گزارش‌ها و مطالبات مردم منطقه گفت: حضور مسئولان قضایی، نظارتی و اجرایی در این منطقه در راستای پیگیری دغدغه‌های مردم و بررسی میدانی مشکلات موجود صورت گرفته است.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی سایت سراوان و نبود تفکیک اصولی پسماندها، گفت: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد زباله‌ها بدون رعایت فرآیند‌های لازم تفکیک و با شرایطی نامناسب در این محل انباشته شده‌اند؛ موضوعی که در کنار ظرفیت محدود محل دفن و ضعف زیرساخت‌های فنی، زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی از جمله رانش و ناپایداری توده‌های زباله شده است.

بازرس کل با تأکید بر اینکه دفنگاه پسماند باید بر اساس اصول علمی، مهندسی و ضوابط زیست‌محیطی ساخته و مدیریت شود، افزود: یک لندفیل استاندارد باید به‌گونه‌ای طراحی و کنترل شود که از آلودگی آب، خاک و هوا جلوگیری کرده و سلامت ساکنان مناطق پیرامونی را به خطر نیندازد.

وی با اشاره به هشدار‌های پیشین سازمان بازرسی به مدیران و دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف قانونی و ضوابط قانون مدیریت پسماند، محل دفن زباله باید با رعایت استاندارد‌های فنی و زیست‌محیطی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد؛ اما متأسفانه آنچه امروز در سراوان مشاهده می‌شود، با الزامات یک مرکز استاندارد دفن پسماند فاصله دارد و به یکی از چالش‌های جدی مردم بومی منطقه تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک پسماند از مبدأ و مقصد گفت: متأسفانه علاوه بر پسماند‌های عادی، گزارش‌هایی از ورود پسماند‌های پزشکی، بهداشتی و صنعتی بدون رعایت فرآیند‌های لازم تفکیک و مدیریت صحیح وجود دارد که این موضوع می‌تواند مخاطرات جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی به همراه داشته باشد.

بازرس کل گیلان در ادامه، تعیین و معرفی هرچه سریع‌تر یک محل مناسب و استاندارد برای مدیریت و دفن پسماند را از مطالبات جدی دستگاه نظارتی عنوان کرد و گفت: از مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود در چارچوب قانون، نسبت به تعیین تکلیف محل جایگزین و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند تا شهرداری بتواند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در اجرای قانون مدیریت پسماند افزود: انتخاب محل مناسب برای دفع پسماند و فراهم‌سازی بستر‌های لازم باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط با حوزه راه و شهرسازی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

بازرس کل در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به ترک فعل و تخلفات احتمالی در روند مدیریت سایت سراوان گفت: هیچ‌یک از مدیران، مسئولان، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی در برابر قانون مصونیت ندارند و چنانچه قصور، تخلف یا ترک وظیفه‌ای در این زمینه احراز شود، دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران و تسریع در اقدامات اصلاحی تصریح کرد: سلامت مردم و صیانت از محیط زیست خط قرمز دستگاه قضایی است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با اقدام فوری، عملیاتی و مبتنی بر نظر کارشناسی، برای رفع معضل چندین‌ساله پسماند سراوان چاره‌اندیشی کنند.