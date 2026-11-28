به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود، گفت : با نظارت بازرسان اداره جهاد کشاورزی و پلیس اقتصادی، ۴۰ تن پیاز در یک انبار در اطراف شهرستان شاهرود کشف و انبار مهر و موم شد .

مشیریان با بیان اینکه پرونده تخلف برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد گفت : این طرح در راستای تشدید نظارت بر بازار، مقابله با تخلفات اقتصادی، جلوگیری از احتکار کالا‌های اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.

وی افزود: از تمامی فعالان حوزه تولید، توزیع و عرضه محصولات کشاورزی درخواست می‌شود از هرگونه احتکار و نگهداری غیرمتعارف کالا با هدف ایجاد التهاب در بازار خودداری کنند و با عرضه به‌موقع محصولات، در تأمین نیاز بازار، حفظ تعادل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همکاری داشته باشند.