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تیم شهرداری دامغان در نخستین دوره لیگ حرفهای پاراتیراندازی کشور بر سکوی دوم ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، با پایان نخستین دوره مسابقات لیگ حرفهای پاراتیراندازی کشور، تیم شهرداری دامغان با کسب ۷۱ امتیاز و تنها با اختلاف ۲ امتیاز نسبت به تیم قهرمان، موفق به کسب عنوان ارزشمند نایبقهرمانی این رقابتها شد.
در بخش انفرادی هم ورزشکاران تیم شهرداری دامغان مدال آور بودند:
فائزه احمدی: مقام دوم ماده P۲ (تپانچه بادی بانوان)
زهرا جعفری: مقام سوم ماده R۲ (تفنگ بادی ایستاده بانوان کلاس SH۱)
محمدرضا امینی: مقام اول ماده R۴ (تفنگ بادی ایستاده مختلط کلاس SH۲)
این مسابقات به مناسبت گرامیداشت شهدا و جانبازان در سالن فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در تهران برگزار شد.