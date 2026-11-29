به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، با پایان نخستین دوره مسابقات لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی کشور، تیم شهرداری دامغان با کسب ۷۱ امتیاز و تنها با اختلاف ۲ امتیاز نسبت به تیم قهرمان، موفق به کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها شد.

در بخش انفرادی هم ورزشکاران تیم شهرداری دامغان مدال آور بودند:

فائزه احمدی: مقام دوم ماده P۲ (تپانچه بادی بانوان)

زهرا جعفری: مقام سوم ماده R۲ (تفنگ بادی ایستاده بانوان کلاس SH۱)

محمدرضا امینی: مقام اول ماده R۴ (تفنگ بادی ایستاده مختلط کلاس SH۲)

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت شهدا و جانبازان در سالن فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در تهران برگزار شد.