به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ به مناسبت هفته‌ی بسیج و در آستانه‌ی میلاد حضرت زهرا س در دانشگاه بوعلی سینا از دو کتاب حوزه‌ی ادبیات پایداری که توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده رونمایی شد.



کتاب نُمایگان به نویسندگی محسن صیفی کار که شامل دو فصل است فصل اول اصطلاحات و نمایه نویسی در دفاع مقدس برای نویسندگان نوقلم که آنها را با تمام اصطلاحات نظامی مورد استفاده در دفاع مقدس از جمله جنگ افزار‌ها، مکان‌ها، زمان‌ها و عملیات‌ها آشنا می‌کند و در فصل دوم نویسنده به معرفی اجمالی کتاب‌هایی که در حوزه‌ی انقلاب و دفاع مقدس در استان همدان یا درباره‌ی استان همدان در استان‌های دیگر نوشته شده و شامل ۶۵۰ عنوان کتاب است پرداخته است.

محسن صیفی کار متولد ۱۳۴۶ دبیر آموزش و پرورش دررشته‌ی فلسفه، از نویسندگان به نام در حوزه‌ی ادبیات پایداری است که از آثار او می‌توان از کتاب حدیث حاضر و غایب، ملازم اول، غواص، ده متری چشمان کمین، و گنج نامه نام برد.

کتاب یوسف حلبچه به نویسندگی علیرضا اکبری به صورت مجموعه داستان روایت ۵ مستند تلویزیونی ساخته‌ی نویسنده است که برگرفته از روایات و خاطرات چند شهید دوران دفاع مقدس است.

علیرضا اکبری متولد ۱۳۶۱ کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک در رسانه از کارکنان دانشگاه بوعلی سینا است و درحوزه‌ی ادبیان پایداری قلم می‌زند از سایر آثار او می‌توان از نبرد چنگوله، نخل مروارید و زندگینامه‌ی علی اصغر سماوات نام برد.