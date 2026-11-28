حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، رویداد «ایران‌جان؛ کرمان ایران» را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این استان به مردم سراسر کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، وی در نشست با مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، با تأکید بر ضرورت معرفی هویت تاریخی و شخصیت‌های برجسته استان گفت: کرمان سرزمین قهرمانان و مهد پرورش شهیدان بزرگی است که باید در قالب برنامه‌های رسانه‌ای به مردم ایران معرفی شوند.

امام جمعه کرمان، معرفی چهره‌های علمی و دینی کمتر شناخته‌شده، از جمله فهیم کرمانی و حجتی کرمانی را از دیگر ظرفیت‌های این رویداد برشمرد.

حجت‌الاسلام علیدادی همچنین با اشاره به حضور حدود ۱۵۰ هزار نفر از عشایر در استان کرمان گفت: از مجموع هفت هزار شهید استان، یک‌هزار و ۲۵۰ شهید از جامعه عشایری هستند که این موضوع، ظرفیت ارزشمندی برای تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

وی، معرفی فرهنگ و سبک زندگی عشایر، پیشینه تجارت کرمان در مسیر جاده ابریشم و همچنین گویش‌ها و لهجه‌های محلی را از دیگر موضوعات مهم برای برنامه‌سازی در این رویداد عنوان کرد.

در این نشست، مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان نیز از اختصاص ظرفیت رسانه ملی به مدت یک هفته برای معرفی توانمندی‌های استان در رویداد «ایران‌جان؛ کرمان ایران» خبر داد.

عماد محمدی با اشاره به برگزاری این رویداد در اواخر دی یا اوایل بهمن‌ماه گفت: عنوان «پایتخت مقاومت جهان اسلام» به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ها و گزارش‌های تولیدی رسانه ملی در این هفته انتخاب شده است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های متنوع و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، کرمان را به بهترین شکل به مردم سراسر کشور معرفی کنیم.