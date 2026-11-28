به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محسن اسدی گفت: از ۳۰ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۴ مورد مشکوک به آنفلوآنزا به صورت سرپایی ثبت شده و ۹۸ بیمار با علائم شدید تنفسی در بیمارستان بستری شده‌اند که ۷ نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی اضافه کرد: در این مدت ۱۱ مورد نمونه‌گیری انجام شده که نتیجه ۱۰ مورد مثبت بوده است و از این تعداد، ۸ مورد آنفلوآنزای نوع B و ۲ مورد نوع A گزارش شده است

اسدی افزود: همچنین در نمونه‌های بررسی شده، هیچ مورد مثبت کووید ۱۹ ثبت نشده است.