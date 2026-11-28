شورای اطلاع‌رسانی دولت با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نخستین جشنواره ملی «زن و رسانه» را با هدف ارتقای نقش زنان در فضای رسانه‌ای و حمایت از روایت‌های برتر، فراخوان می‌کند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، روابط عمومی شورای راهبردی رسانه‌های استان بوشهر اعلام کرد: شورای اطلاع‌رسانی دولت در راستای حمایت از تولیدات برتر رسانه‌ای با تمرکز بر موضوع زنان، برگزاری نخستین جشنواره ملی «زن و رسانه» را اعلام کرد. این جشنواره از تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان، مستندسازان، مدیران رسانه‌ها و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال دعوت کرده است تا آثار خود را در بخش‌های مختلف به مسابقه بگذارند.

بخش‌های متنوع برای انواع روایت‌ها

این جشنواره در سه حوزه اصلی برگزار می‌شود:

۱. آثار رسانه‌ای: شامل قالب‌های خبری، گزارش، مصاحبه، یادداشت، تحلیل، عکس، مستند، پادکست و اینفوگرافیک.

۲. فضای دیجیتال: زنان بلاگر و روایتگران حوزه دیجیتال. (ویژه بانوان)

۳. تجربه‌ها، پرونده‌ها و پویش‌های رسانه‌ای

محور‌های موضوعی؛ از اقتصاد تا فرهنگ

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در محور‌های متنوعی از جمله «زنان و مادری»، «زنان و اقتصاد»، «زنان و مشارکت اجتماعی و حکمرانی»، «زنان و حقوق و قوانین»، «زنان و سلامت»، «زنان و جنگ و تاب‌آوری» و همچنین محور‌های حوزه «فرهنگ، هنر، علم و فناوری» تولید و ارسال کنند.

زمان‌بندی و نحوه ثبت‌نام

طبق آیین‌نامه اعلام شده، بازه زمانی تولید یا انتشار آثار از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقه‌مندان و صاحبان آثار تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت مشاهده جزئیات دقیق، دریافت آیین‌نامه و ثبت‌نام برخط به وبگاه رسمی جشنواره به نشانی https://zanvaresane.ir مراجعه کنند.