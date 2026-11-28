

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در برنامه‌ی پرسمان صدا و سیما از برگزاری این پویش همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه (سلام ا... علیها) خبر داد و گفت: پویش نهالکاری «سایه مادر» در روز دوشنبه ۹ آذر، مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در استان برگزار می‌شود.

کرباسچی همچنین با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به فرمان رهبر شهید انقلاب در خراسان جنوبی افزود: این طرح ۴ سال به فرمان رهبر شهید برگزار شده است که امسال آخرین سال اجرای این طرح است .

وی گفت: از ابتدای سال پویش‌های نهالکاری به‌طور مداوم تا زمانی که فصل نهالکاری بوده انجام و از ابتدای مهر تاکنون نیز سه پویش نهالکاری برگزار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی افزود : یکی از برنامه‌های منابع طبیعی کشور، احداث «بوستان زندگی» است که برنامه‌ریزی آن برای استان انجام شده و با رویداد‌های مختلف توسعه پیدا می‌کند؛ مکان‌هایی در خراسان جنوبی در ایام نهالکاری آماده می‌شوند و مردم می‌توانند برای کاشت نهال، چه به صورت انفرادی و چه گروهی، اعلام آمادگی کنند؛ در این پارک‌ها مالکیت معنوی نهال‌ها با مردم است.