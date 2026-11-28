نمایشگاه «۱۶۸ رویای ناتمام» به همت جمعی از ایران‌دوستان و به میزبانی سفارت کشورمان در آلمان، افتتاح شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این نمایشگاه با حضور جمع کثیری از ایران‌دوستان، دیپلمات‌های خارجی، هم‌وطنان ایرانی و مهمانان آلمانی، با استقبال گسترده بازدیدکنندگان مواجه شد.آئین افتتاحیه نمایشگاه با تک‌نوازی نی توسط یکی از هنرمندان ایرانی همراه بود. همچنین در حاشیه این مراسم، کتاب «زنگ آخر» به یاد کودکان میناب معرفی شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از وسایل شخصی دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب که برای برگزاری این رویداد به آلمان منتقل شده بود، به نمایش گذاشته شد.از جمله این وسایل می‌توان به جامدادی، دفتر، قلم، لیوان و کوله‌پشتی اشاره کرد؛ اشیایی ساده و روزمره که هر یک یادآور زندگی، آرزوها و رویاهای ناتمام کودکانی هستند که در حادثه میناب جان خود را از دست دادند.

همچنین، به‌منظور فراهم کردن امکان حضور علاقه‌مندان در سراسر جهان، مراسم افتتاحیه و نمایشگاه به‌صورت زنده از طریق صفحه رسمی سفارت در شبکه اجتماعی اینستاگرام پخش شد.نمایشگاه «۱۶۸ رویای ناتمام» تلاش داشت با به نمایش گذاشتن بخشی از وسایل شخصی این دانش‌آموزان، یاد و خاطره آنان را زنده نگه دارد و فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با ابعاد انسانی این واقعه فراهم آورد.