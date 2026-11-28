سخنگوی صنعت برق با اشاره به دشواری‌های تأمین سوخت نیروگاهی در زمستان امسال، ضمن تشریح برنامه‌ریزی‌های فصلی صنعت برق، تأمین پایدار انرژی در روز‌های سرد را در گروی مدیریت هم‌زمان مصرف گاز و برق در بخش خانگی، اداری و تجاری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرد سال و افزایش نیاز نیروگاه‌ها به سوخت اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص و دشواری‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاهی، لازم است علاوه بر اقدامات انجام شده در سمت عرضه، مدیریت مصرف در سمت تقاضا نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم صرفه‌جویی در مصرف گاز با تأمین برق پایدار تصریح کرد: هر میزان که در مصرف گاز صرفه‌جویی شود، امکان تحویل سوخت بیشتر به نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد و نیروگاه‌ها می‌توانند برق مورد نیاز مشترکان را با اطمینان بیشتری تأمین کنند.

ذبیح‌زاده با تشریح اقدامات پیش‌بینی شده برای عبور از زمستان امسال گفت: در شرایط خاص امسال، ۶۰ اقدام عملیاتی در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین برق طراحی شده است که افزایش راندمان نیروگاه‌ها، استفاده مؤثر از ظرفیت نیروگاه‌های غیرحرارتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، انجام به‌موقع تعمیرات نیروگاهی و آماده‌سازی شبکه انتقال و توزیع از جمله این اقدامات است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور که در دو سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۷۰ مگاوات بود، اکنون به حدود ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده است که نشان‌دهنده توسعه قابل توجه این بخش در صنعت برق است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی، اداری و تجاری گفت: تنظیم دمای وسایل گرمایشی، خاموش‌کردن تجهیزات گرمایشی در اتاق‌های بدون استفاده، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد، از جمله راهکار‌های ساده، اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز و برق است.

ذبیح‌زاده بیان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی زمانی اثرگذاری واقعی خود را نشان می‌دهد که همه مشترکان در مقیاس ملی به آن توجه کنند؛ از این رو انتظار می‌رود مردم با مدیریت هم‌زمان مصرف گاز و برق، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی در روز‌های سرد سال همراهی کنند.

وی با اشاره به جایگاه شرکت توزیع برق مشهد در میان شرکت‌های توزیع برق کشور اظهار کرد: این شرکت همواره از شرکت‌های سرآمد کشور بوده و با تلفیق هوشمندی و خلاقیت در فعالیت‌های عملیاتی، توانسته است مأموریت‌های خود را با کارایی مطلوب دنبال کند.

سخنگوی صنعت برق گفت: اقدامات این شرکت در حوزه بهینه‌سازی مصرف و ابتکارات خلاقانه در فرآیند‌های عملیاتی، آثار ملموسی داشته و برخی از این تجربه‌ها می‌تواند برای سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.