مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش از ثبت ۴ هزار و ۱۶۹ شکایت در سامانه پاسخگویی این وزارتخانه طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش گفت: تعداد شکایات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین زمان رسیدگی به شکایات در سطح کشور با کاهش حدود ۵۱ درصدی به ۷.۳۳ روز رسیده است.

روستایی با اشاره به اهمیت نظام پاسخگویی در صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و اداری افزود: سامانه پاسخگویی به شکایات با هدف تسهیل ارتباط مردم با مجموعه آموزش‌وپرورش، دریافت و پیگیری مطالبات و نظارت بر نحوه ارائه خدمات در سطوح ستادی و استانی فعالیت می‌کند.

وی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه علاوه بر فراهم کردن امکان رسیدگی به شکایات، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مشکلات و آسیب‌های فرایند‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای اصلاح آنهاست.

ثبت بیش از ۴ هزار شکایت در شش ماه

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح عملکرد سامانه در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت ۴ هزار و ۱۶۹ شکایت ثبت شده است؛ در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۷ هزار و ۸۴ مورد می‌رسید که نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۱ درصدی شکایات است.

روستایی آموزش و اطلاع‌رسانی، اقناع مخاطبان، برگزاری نشست‌های نخبگانی «با هم برای ایران»، وبینار‌های آموزشی، میز‌های ارتباطات مردمی، بازدید‌های دوره‌ای و شفافیت در پاسخگویی را از جمله عوامل مؤثر در کاهش شکایات و ارتقای سطح پاسخگویی عنوان کرد.

مسائل آموزشی در صدر شکایات مردمی

وی با اشاره به موضوعات پرتکرار در شکایات ثبت‌شده تصریح کرد: مسائل آموزشی با یک‌هزار و ۳۷ مورد، امور اداری با ۷۶۲ مورد و مسائل مالی و رفاهی با ۵۸۱ مورد، بیشترین فراوانی را در میان شکایات داشته‌اند.

روستایی تأکید کرد: این آمار ضرورت توجه هدفمند به حوزه‌های پرتکرار و بررسی ریشه‌ای مشکلات موجود در این بخش‌ها را نشان می‌دهد.

زمان پاسخگویی به شکایات ۵۱ درصد کاهش یافت

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، کاهش زمان رسیدگی به شکایات را یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه عملکرد سامانه دانست و گفت: میانگین زمان پاسخگویی در سطح کشور از ۱۴.۸۳ روز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۷.۳۳ روز در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر بهبود حدود ۵۱ درصدی این شاخص است.

وی افزود: میانگین زمان پاسخگویی در سطح ستاد نیز از ۴.۸۱ روز به ۲.۵۹ روز کاهش یافته است.

روستایی با اشاره به هدف‌گذاری هفت‌روزه برای پاسخگویی به شکایات خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات نظارتی و تلاش برای کاهش زمان رسیدگی در تمامی سطوح اجرایی ضروری است.

تحلیل شکایات برای پیشگیری از تکرار تخلفات

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی در رسیدگی به شکایات اظهار کرد: صرف ثبت شکایات و ارائه پاسخ به آنها نمی‌تواند هدف نهایی نظام رسیدگی باشد؛ بلکه باید داده‌های حاصل از شکایات به‌صورت مستمر تحلیل و نتایج آن برای اصلاح فرایندها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیشگیری از تکرار تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، تقویت نظارت بر عملکرد واحد‌های اجرایی، ارتقای کیفیت و مستند بودن پاسخ‌ها، رعایت مهلت‌های قانونی و اداری، تحلیل موضوعات پرتکرار، شناسایی و رفع موانع اجرایی و توانمندسازی مسئولان پاسخگویی در استان‌ها را از جمله اقدامات ضروری برای افزایش اثربخشی نظام پاسخگویی برشمرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از داده‌های سامانه برای تدوین برنامه‌های اصلاحی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.