به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ویژه آقایان، با عنوان «جام شهدای مهارت»، از امروز هفتم آذرماه با حضور ۲۶ تیم از استان‌های مختلف کشور در یزد آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور احمد طالبی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد و حسین محرمی رئیس شورای ورزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسماً آغاز به کار کرد.

ورزشکاران شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات به مدت سه روز در ۶ رشته ورزشی والیبال، فوتسال، شطرنج، دارت، فوتبال‌دستی و تنیس با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

۲۶ تیم حاضر در این رویداد از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، قزوین، کرمان، یزد، خوزستان، اصفهان، البرز، همدان و مرکزی در این مسابقات حضور دارند.

این رویداد ورزشی با هدف توسعه نشاط و پویایی سازمانی، تقویت روحیه همدلی و تعامل میان کارکنان و ترویج فرهنگ ورزش و سلامت در مجموعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور برگزار می‌شود.

میزبانی استان یزد از این رقابت‌های ملی نیز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، اجرایی و میزبانی این استان در برگزاری رویداد‌های ملی و بین‌استانی فراهم کرده است.