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هفتمین کتابفروشی انتشارات امیرکبیر، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در تهران افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین کتابفروشی این نشر، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در محله پاسداران تهران افتتاح میشود. جدیدترین شعبه امیرکبیر، مجموعهای از فضای فروش و مطالعه کتاب، کافه و فضای کار اشتراکی است که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا فضایی برای علاقهمندان به کتاب، فرهنگ و گفتوگو فراهم کنند.
آیین گشایش این کتابفروشی روز دوشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ برگزار میشود. این مجموعه در پاسداران، ابتدای بوستان نهم، روبهروی بیمارستان لبافینژاد قرار دارد.