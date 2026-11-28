به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین کتاب‌فروشی این نشر، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در محله پاسداران تهران افتتاح می‌شود. جدیدترین شعبه امیرکبیر، مجموعه‌ای از فضای فروش و مطالعه کتاب، کافه و فضای کار اشتراکی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا فضایی برای علاقه‌مندان به کتاب، فرهنگ و گفت‌و‌گو فراهم کنند.

آیین گشایش این کتابفروشی روز دوشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. این مجموعه در پاسداران، ابتدای بوستان نهم، روبه‌روی بیمارستان لبافی‌نژاد قرار دارد.