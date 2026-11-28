شرکت توزیع نیروی برق شیراز در جریان اجرای چهل‌وچهارمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب»، ۶۶ انشعاب غیرمجاز را شناسایی و جمع آوری و بیش از ۵۶۶ هزار کیلووات‌ساعت انرژی را احصا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: این شرکت در جریان اجرای چهل‌وچهارمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب»، ۶۶ انشعاب غیرمجاز را شناسایی و جمع آوری و ۵۶۶ هزار و ۹۹۳ کیلووات‌ساعت انرژی را احصا کرد.

این اقدامات با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی، صیانت از حقوق مشترکان و ارتقای پایداری شبکه انجام گرفت.

احمدرضا خسروی با تأکید بر اهمیت مدیریت هوشمند مصرف، اظهار داشت: اجرای مستمر طرح مهتاب با رویکرد مقابله با مصارف غیرمجاز و مدیریت بار اوج مصرف، نقشی حیاتی در حفظ پایداری شبکه و کاهش تلفات غیرفنی برق ایفا می‌کند.

وی افزود: کاهش تدریجی بار اوج مصرف و کاهش ۴۲ درصدی محدودیت‌های تأمین برق در نیمه نخست امسال، از دستاورد‌های راهبردی مدیریت مصرف در سال‌های اخیر است.

در بخش اقدامات عملیاتی، محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، جزئیات نتایج این مانور را تشریح کرد.

وی اعلام کرد که علاوه بر جمع‌آوری ۶۶ انشعاب غیرمجاز، ۹۸ دستگاه کنتور چاه‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و ۵۵ مورد بازدید از مشترکان بد‌مصرف انجام شد.

همچنین در راستای ساماندهی تجهیزات اندازه‌گیری، ۳۱ دستگاه کنتور جدید نصب و ۳۲ کنتور معیوب تعویض گردید. در بخش نظارت بر کارگاه‌ها نیز با بازدید از ۱۵ واحد، چهار مورد استفاده غیرمجاز از برق شناسایی و ۹۰۰ متر کابل مربوط به این انشعاب‌ها جمع‌آوری شد.

در پایان، از شهروندان درخواست شد در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز یا دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ موضوع را اطلاع دهند.