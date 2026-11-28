مسابقات قهرمانی کشور رولر اسکی نونهالان و نوجوانان با رقابت ورزشکاران در ماده ۳۰۰۰ متر استقامت و ۲۰۰ متر سرعت به میزبانی استان یزد برگزار شد و چهره‌های برتر چهار گروه سنی دختران و پسران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها در مجموعه کاریزبوم استان یزد برگزار و ورزشکاران استان‌های مختلف کشور برای کسب عنوان قهرمانی به میدان رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، ماهان باتوانی در رده سنی نوجوانان در هر دو ماده ۲۰۰ متر سرعت و ۳ هزار متر استقامت توانست به مقام سومی دست پیدا کند.

در بخش دختران رده سنی نوجوانان مریم لاچینانی در ماده ۳ هزار متر استقامت مقام سومی و در ماده ۲۰۰ متر سرعت توانست به نشان طلا دست پیدا کند.

در بخش خردسالان که به صورت جشنواره برگزار گردید مهیار باتوانی و نیلا یسلیانی به نشان طلا افتخاری دست یافتند.

در نتایج تیمی بخش پسران، استان اصفهان توانست کاپ قهرمانی را از آن خود کند بطوریکه اصفهان با ۱۳۳۵ امتیاز مقام اول، لرستان با ۱۱۹۵ امتیاز مقام دوم و فارس با ۱۱۹۰ امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش دختران مقام اول مشترک به مازندران و لرستان، هر یک با ۱۴۷۵ امتیاز رسید و اصفهان با ۱۲۹۵ امتیاز رتبه سوم این مسابقات را از آن خود کرد.