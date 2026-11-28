به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: مقرر شده است این مجموعه فرهنگی پس از تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز و در قالب دو فاز اجرایی ایجاد و به بهره‌برداری برسد.

محمدهادی طهرانی‌مقدم افزود: در ادامه، ظرفیت‌ها و شرایط محل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و موقعیت پیش‌بینی‌شده برای ایجاد خانه شاهنامه به تأیید مسئولان رسید.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی سیستان در شکل‌گیری تمدن و هویت ایرانی اظهار کرد: راه‌اندازی خانه شاهنامه در زابل اقدامی ارزشمند برای تقویت ارتباط نسل امروز با میراث ادبی و حماسی ایران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ایجاد این مجموعه می‌تواند زمینه تبدیل سیستان به یکی از کانون‌های مهم پاسداشت شاهنامه و اندیشه‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی را فراهم کند و فرصتی تازه برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در منطقه باشد.

طهرانی مقدم همچنین با اشاره به سابقه فعالیت‌های ادبی در شهرستان زابل گفت: اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان سال‌هاست به‌صورت مستمر میزبان محافل شاهنامه‌خوانی است و این برنامه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با راه‌اندازی خانه شاهنامه، انتظار می‌رود این فعالیت‌ها با رونق بیشتری دنبال شود و زمینه حضور علاقه‌مندان و پژوهشگران فراهم آید.