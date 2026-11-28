فرمانده انتظامي شهرستان کرمانشاه از کشف 1700 کيلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش 6 ميليارد و 800 ميليون در اين شهر خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سرهنگ "حیدر حق جویان" اظهار داشت: مأموران انتظامی کرمانشاه حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و بازرسی لازم را به عمل آوردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی‌های انجام گرفته از خودرو مذکور، ۱۷۰ کیسه برنج فاقد مجوز به وزن ۱۷۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، کشف کردند.

سرهنگ حق جویان همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم، خبر داد.