نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر حمایت این کمیسیون از الزامات ایمنی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیما‌های MD تا زمان انجام بررسی‌های فنی و تعویض قطعه تعیین‌شده موتور، مجوز پرواز نخواهند داشت.

پرواز هواپیما‌های MD منوط به بررسی فنی و تعویض قطعه موتور است

پرواز هواپیما‌های MD منوط به بررسی فنی و تعویض قطعه موتور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، هواپیماهای MD باید بررسی‌های فنی مشخصی را انجام دهند و قطعه‌ای از موتور آن‌ها تعویض شود.

او افزود: در صورت انجام نشدن این اقدامات، اجازه پرواز به این هواپیماها داده نمی‌شود.

صوفی با اشاره به زیان شرکت‌های هواپیمایی در دوره جنگ و محدودیت‌های پروازی، گفت: این شرکت‌ها باید به‌صورت جداگانه مورد حمایت قرار گیرند. دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات، به جبران خسارت‌ها و تأمین هزینه‌های تعمیراتی شرکت‌ها کمک کند تا فشار اقتصادی ناشی از اجرای الزامات ایمنی کاهش یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران، اقدام سازمان هواپیمایی کشوری برای ارتقای ایمنی پروازها را درست می‌دانند و کمیسیون نیز از این اقدام حمایت می‌کند.