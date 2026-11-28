آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و امام جمعه میبد، با حضور در دانشگاه میبد، از روند اجرای طرح‌های عمرانی، رفاهی و زیرساختی این دانشگاه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز دانشگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله اعرافی ، با حضور در دانشگاه میبد، از تعدادی از طرح‌های عمرانی در حال اجرا و طرح‌های به بهره‌برداری رسیده این دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی مسئولان دانشگاه میبد انجام شد، بخش‌های مختلف دانشگاه و طرح‌های توسعه‌ای آن مورد بررسی قرار گرفت.

خوابگاه متأهلی، سالن تندرستی و مجتمع سلف مرکزی از جمله طرح‌هایی بود که آیت‌الله اعرافی از آنها بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرا، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها قرار گرفت.

در این بازدید همچنین ظرفیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه میبد در زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای امکانات رفاهی و بهبود فضاهای عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.