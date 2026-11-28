کشف چای قاچاق ۳۰۰ میلیارد ریالی در مرند
فرمانده انتظامی مرند از کشف بیش از ۲۰ هزار کیلوگرم چای خارجی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
، سرهنگ علی اسدیان گفت:در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر مرند _ تبریز به یک دستگاه تریلی مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی مقدار ۲۰ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق و فاقد مدارک مثبته به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد اظهار داشت:برخورد با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس میباشد از شهروندان درخواست میشود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.