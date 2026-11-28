به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ، سرهنگ علی اسدیان گفت:در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر مرند _ تبریز به یک دستگاه تریلی مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی مقدار ۲۰ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق و فاقد مدارک مثبته به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد اظهار داشت:برخورد با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس می‌باشد از شهروندان درخواست می‌شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.