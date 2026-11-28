ضرورت حفظ حریم‌های معنوی و مقابله با معارضات فرهنگی در مازندران

ضرورت حفظ حریم‌های معنوی و مقابله با معارضات فرهنگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به بررسی چالش‌های پیش‌روی استان در دو حوزه حیاتی اقتصاد و معیشت و فرهنگ پرداخت و خواستار توجه ویژه مسئولان به مطالبات مردم شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از نقش بسیج در مناسبت‌های مختلف، بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اشتغال‌زایی در استان تأکید کرد و با اشاره به وجود فرصت‌سوزی‌های شغلی و چالش‌های موجود در بخش صنایع و تولید، خواستار شفافیت در فرآیند واگذاری و اجاره واحدهای صنعتی بزرگ شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: باید مانع انحصارطلبی در واگذاری‌های دولتی شد و اجازه داد تا با برگزاری مزایده‌های شفاف، سرمایه‌گذاران واقعی و تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال در استان حضور یابند.

آیت‌الله محمدی لائینی با ابراز نگرانی‌ عمیق از وضعیت فرهنگی استان، در خصوص گسترش معارضات فرهنگی که ارزش‌های دینی و انقلابی را هدف قرار داده‌اند، هشدار داد و گفت: مدیریت مسائل فرهنگی باید بر اساس شاخص‌های فرهنگی و ضوابط اخلاقی صورت گیرد.

او با اشاره به برگزاری برخی رویدادهای موسیقی و کنسرت‌ها در مکان‌هایی که دارای حیاط معنوی و یادمان شهدای بزرگوار هستند، از تضاد رفتاری و پوششی در این مراسم‌ها ابراز نارضایتی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در نزدیکی مراکز تجمع مذهبی، موجب تضعیف حضور مردم در مساجد و مراکز فرهنگی می‌شود و خواستار برخورد قانونی با مسببین فعالیت هایی که با فرهنگ حیا و ارزش‌های جامعه انقلابی در تضاد است، شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت همگامی مسئولان با مطالبات مردم در هر دو حوزه معیشت و فرهنگ تأکید و خواستار پاسخگویی دقیق‌تر در برابر چالش‌های پیش‌روی استان شد.

در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست برنامه‌های عملیاتی و مشخص خود را برای تقویت بنیان‌های فرهنگی به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تدوین و اجرا کنند.

عالیشاه افزود: ترویج این ارزش‌ها نباید صرفاً در حد شعار باقی مانده و باید به برنامه‌های اجرایی و ملموس در تمامی سطوح تبدیل شود.