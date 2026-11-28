شش عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس آمار یک‌ساله امانت کتاب، به‌عنوان اعضای برتر کتاب‌خوان سال ۱۴۰۵ در دو گروه سنی کودک و نوجوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با تاکید بر اهمیت کتابخوانی در شکل‌گیری شخصیت و پرورش اندیشه نسل آینده گفت: کتابخوانی یکی از شاخص‌های مهم رشد فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان است و ترویج فرهنگ مطالعه از محور‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی کانون به شمار می‌رود.

فروهر معدنی با اشاره به معرفی سه عضو برتر در هر گروه سنی افزود: این انتخاب با هدف تقویت انگیزه مطالعه، گسترش فرهنگ کتابخوانی و قدردانی از اعضای فعال کتابخانه‌های مراکز فرهنگی‌هنری کانون صورت گرفته است.

به گفته معدنی، ملاک انتخاب این اعضا، تعداد کتاب‌های امانت‌گرفته‌شده در بازه زمانی مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ و راستی‌آزمایی آمار ثبت‌شده بوده است.

مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون در ادامه، اسامی اعضای برتر کتابخوان در دو گروه سنی کودک و نوجوان را به این شرح اعلام کرد: در گروه سنی «کودک»، روشا نصیری‌پناه، عضو مجتمع فرهنگی‌هنری گرگان در استان گلستان، با امانت گرفتن ۵۵۶ کتاب، رتبه نخست را در میان اعضای کودک مراکز کانون سراسر کشور به دست آورد.

مریم جعفری از مرکز فرهنگی‌هنری گتوند استان خوزستان با ۴۹۴ کتاب و یاسمین کرمی از مرکز فرهنگی‌هنری کردیجان استان مرکزی با ۴۸۳ کتاب، به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در گروه سنی «نوجوان»، باران عبدالله‌زاده، عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۲ مهاباد در استان آذربایجان غربی، با امانت گرفتن ۸۰۷ عنوان کتاب، ضمن کسب رتبه نخست این گروه سنی، بالاترین آمار امانت کتاب را در میان برگزیدگان به خود اختصاص داد.

علی‌اکبر فرخ‌پژوه از مرکز فرهنگی‌هنری بشرویه استان خراسان جنوبی با ۵۶۵ عنوان کتاب و یلدا آلوستانی از مجتمع فرهنگی‌هنری گرگان در استان گلستان با ۵۱۵ عنوان کتاب نیز به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون، این نتایج را نشان‌دهنده ظرفیت مراکز فرهنگی‌هنری کانون در فراهم کردن فرصت‌های مطالعه و تقویت پیوند کودکان و نوجوانان با کتاب دانست.

معدنی خاطرنشان کرد: معرفی اعضای برتر کتاب‌خوان، افزون بر قدردانی از علاقه‌مندی و استمرار آنان در مطالعه، می‌تواند زمینه الگوسازی برای دیگر اعضا، تقویت انگیزه مطالعه و پویایی جریان کتاب‌خوانی در مراکز کانون را فراهم کند.