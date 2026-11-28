رئیس شورای عالی استان‌ها در قزوین با تأکید بر نقش شورا‌های شهر و روستا در مدیریت مصرف انرژی، خواستار کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف برق و گاز توسط اعضای شورا‌ها و دهیاران در سه ماه آینده شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در نشست تخصصی تبیینی رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قزوین با محوریت پیشگیری از اتلاف انرژی، مدیریت مصرف را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: شوراها با توجه به ارتباط گسترده با مردم و ظرفیت مشارکت اجتماعی، می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف انرژی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران در کشور افزود: در گام نخست، از اعضای شوراها و دهیاران خواسته‌ایم طی سه ماه آینده، مصرف برق و گاز خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهند تا الگویی برای سایر بخش‌ها باشند.

ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به برنامه‌ریزی بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: شهرداران و دهیاران باید اعتبارات لازم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در بودجه‌های خود پیش‌بینی کنند تا در سال‌های آینده، ساختمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با کمبود انرژی مواجه نشوند.

حاجی‌بگلو همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ها و منابع محلی گفت: نباید صرفاً منتظر تخصیص اعتبارات دولتی ماند، بلکه باید از امکانات موجود برای مدیریت منابع انرژی استفاده کرد.

وی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و حرکت به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی با بهره‌گیری از ظرفیت اوراق مشارکت را از دیگر راهکارهای کاهش مصرف سوخت عنوان کرد.

پیگیری احیای اختیارات قانونی شوراها

حاجی‌بگلو در ادامه، با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه شوراها در ساختار حکمرانی کشور گفت: شوراها از ارکان نظام مردم‌سالاری دینی هستند و باید اختیارات قانونی آن‌ها در چارچوب قانون اساسی احیا و تقویت شود.

وی با اشاره به انتقادات و گلایه‌های مطرح‌شده از سوی اعضای شوراها افزود: شنیدن مطالبات و انتقادات مردم بخشی از فرآیند مردم‌سالاری است، اما باید برای حل مشکلات در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی حرکت کرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین با بیان اینکه مشکلات انباشته‌شده طی سالیان طولانی با اقدامات مقطعی برطرف نمی‌شود، از پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با شوراها خبر داد.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های مدیریت انرژی باید در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود تا زمینه مدیریت هوشمندانه مصرف و کاهش ناترازی انرژی فراهم شود.