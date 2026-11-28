پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن، نحوه توزیع تسهیلات بانکی و عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌ها، در نشست شورای مسکن استان یزد بررسی شد.

تأکید استاندار بر تسریع در اجرای طرح‌های مسکن و تکمیل واحد‌های قابل افتتاح تا پایان سال

تأکید استاندار بر تسریع در اجرای طرح‌های مسکن و تکمیل واحد‌های قابل افتتاح تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن، نحوه توزیع تسهیلات بانکی و عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌ها، در نشست شورای مسکن استان یزد بررسی شد؛ نشستی که با تأکید استاندار بر تعامل دستگاه‌ها و شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌های مسکن همراه بود.

در این نشست، بابایی استاندار یزد، با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل همه سازمان‌ها برای تسریع در اجرای طرح‌های مسکن، خواستار تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی برای آماده‌سازی و تکمیل واحد‌های قابل افتتاح تا پایان سال شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌وری در همه عرصه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و مدیریت بهینه مصرف انرژی را از ضرورت‌هایی دانست که باید مورد توجه همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان و روند تخصیص تسهیلات بانکی به طرح‌های مسکن بررسی و درباره راهکار‌های رفع موانع اجرایی تصمیم‌گیری شد.

تسریع در آماده‌سازی و تکمیل واحد‌های پردیس زندگی ۲ با مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌ها، طراحی سایت ۲۴۳ هکتاری اکرم‌آباد به‌صورت بلوک‌های آپارتمانی چهار و پنج‌طبقه و اختصاص بخشی از این سایت به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و مسکن محرومان، از جمله مصوبات این نشست بود.

همچنین تأمین زیرساخت‌های آب و گاز و آماده‌سازی مسکن کارگری با مشارکت شرکت تعاونی دهیاری‌های زارچ، در شمار دیگر مصوبات شورای مسکن استان یزد قرار گرفت.