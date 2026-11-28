یکی از وکلای خانواده شهدای مدرسه میناب با اشاره به اینکه موشک تاماهاوک ساخت آمریکا از لحظه شلیک تا زمان اصابت دوربین حرارتی داشته است، گفت: دوربین‌های این موشک‌ها حتی می‌توانسته دیوارنگاره‌های مدرسه، تور والیبال، دروازه فوتبال و چهره دانش‌آموزان را تشخیص دهد.

امیرحسین بهارلو به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: موشک تاماهاوک را ایالات متحده آمریکا ساخته و از لحظه شلیک تا زمان اصابت، دوربین حرارتی داشته است.

بهارلو تأکید کرد که آمریکا این جنایت جنگی را به عمد و آگاهانه انجام داده است.

وکیل خانواده شهدای مدرسه میناب گفت: بیش از ۲ هزار صفحه گزارش مستند وجود دارد که محل مورد اصابت، بیشتر از دو دهه کاربری مدرسه داشته و کودکان در آنجا تحصیل می‌کردند.

بهارلو گفت که در صبح روز اصابت، این مدرسه فعال بوده و بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز مشغول تحصیل بوده‌اند.

سه‌شنبه هفته پیش بود که دادگاه امور بین‌الملل تهران، پرونده حمله آمریکا به مدرسه میناب را با حضور خانواده شهدا و وکلای داخلی و خارجی بررسی کرد. با آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴، یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه در میناب هدف حمله دشمن قرار گرفت و رسانه‌ها گزارش دادند این حمله ۱۶۸ شهید بر جا گذاشته است.

قاضی حسین‌زاده در جلسه رسیدگی دادگاه گفت: بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد موشک‌های اصابت‌کرده به مدرسه، با پرتابگر‌های ساخت آمریکا شلیک شده‌اند.

حسین زاده گفت: این پرتابگر‌ها به سامانه هوش مصنوعی مجهز بوده‌اند و با استفاده از داده‌های انسانی هدایت شده‌اند.