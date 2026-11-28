دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در چهارمین آیین تقدیر از سرآمدان آموزشی کشور معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در چهارمین آیین تقدیر از سرآمدان آموزشی کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

این مراسم ، امروز و به‌میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد.

در این آیین، از ۲۱ تن از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در حوزه ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت عالی شایسته تقدیر شناخته شده بودند، تجلیل شد.

در این میان، دکتر صفرزاده شیرازی از جمله برگزیدگان این دوره بود که بر اساس ارزیابی‌های تخصصی، به‌عنوان یکی از سرآمدان آموزشی کشور معرفی شد.