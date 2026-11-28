به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا نظیفی در همایش علمی «نفس؛ نجات فرزندان سقط»، به تبیین شرایط شش‌گانه صدور مجوز سقط به دلیل ناهنجاری جنینی و مراحل رسیدگی به این درخواست‌ها پرداخت.

در این همایش با اشاره به قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و تغییرات ایجادشده پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، به تبیین مفاد مواد ۵۶ و ۷۳ این قانون و سازوکار جدید بررسی پرونده‌های سقط قانونی پرداخته شد.

ساختار کمیسیون ویژه سقط، متشکل از قاضی ویژه، متخصص پزشکی قانونی و پزشک متخصص متعهد، مراحل تشکیل و بررسی پرونده، اظهارنظر کارشناسی، صدور رأی و مهلت‌های قانونی اعتراض و رسیدگی مجدد است.

با توجه به شرایط قانونی صدور مجوز سقط درمانی، تهدید جدی جان مادر و ناهنجاری‌های قطعی و غیرقابل درمان جنین از محور‌های اصلی بررسی پرونده‌هاست و شش شرط قانونی صدور مجوز سقط به دلیل ناهنجاری جنینی به شرح زیر است.

این شروط عبارت‌اند از:

۱. رضایت مادر

۲. احراز قطعی ناهنجاری غیرقابل درمان جنین

۳. وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر

۴. نبود امکان جبران یا جایگزینی حرج

۵. فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

۶. کمتر بودن سن جنین از چهار ماه

وی، تفاوت جایگاه حقوقی مادر و ولی در پرونه‌های سقط درمانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در مواردی که جان مادر در معرض تهدید قرار دارد، اظهارات ولی موضوعیتی ندارد؛ اما در درخواست‌های مرتبط با ناهنجاری جنینی، اظهارات ولی با هدف بررسی امکان جبران یا جایگزینی حرج مادر اخذ می‌شود و این موضوع به معنای ضرورت کسب رضایت وی برای صدور مجوز نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری در پایان، با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط قانونی و بررسی تخصصی درخواست‌ها، نقش پزشکی قانونی را در فراهم‌سازی بستر کارشناسی و اجرای صحیح فرایند قانونی، با هدف صیانت از حقوق مادر و جنین، حائز اهمیت دانست.

سرهنگ پاسدار کاظم کبیری مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان هم در دومین همایش علمی «نفس؛ نجات فرزندان سقط» گفت: فعالیت مراکز نفس با هدف پیشگیری از سقط عمدی جنین و مقابله با چالش‌های جمعیتی از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان به ۱۵ مرکز توسعه یافت.

این مراکز با مشارکت متخصصان زنان و زایمان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان، کارشناسان مامایی و افراد دغدغه‌مند، خدمات حمایتی، مشاوره‌ای و تخصصی به خانواده‌ها ارائه می‌کنند.