نشست تخصصی گرامیداشت روز جهانی خاک ۲۰۲۶ با محوریت پیشگیری از فشردگی خاک و صیانت از منابع پایه تولید، با حضور کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی در روستای صدرآباد شهرستان اشکذریزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تخصصی روز جهانی خاک ۲۰۲۶ با هدف بررسی راهکار‌های علمی و اجرایی مقابله با فشردگی خاک، با هماهنگی مرکز جهاد کشاورزی رستاق و حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه در روستای صدرآباد شهرستان اشکذر یزد برگزار شد.

در این نشست، شعار جهانی امسال با عنوان «پیشگیری از فشردگی خاک؛ تقویت تولید غذا» محور مباحث کارشناسی قرار گرفت و ابعاد مختلف تأثیر فشردگی خاک بر پایداری تولیدات کشاورزی بررسی شد.

علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع خاک گفت: مدیریت صحیح خاک و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ساختار فیزیکی آن، از ضرورت‌های اساسی برای حفظ ظرفیت تولید مزارع و تأمین امنیت غذایی است.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، برنامه‌های آموزشی و نظارتی ویژه‌ای را با هدف آگاهی‌بخشی به کشاورزان درباره نحوه صحیح استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و پیشگیری از فشردگی خاک در دستور کار دارد.

احمد مجیدی‌مهر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شوری استان یزد و سخنران این نشست نیز با تشریح پیامد‌های فشردگی خاک اظهار داشت: این پدیده با کاهش تخلخل و افزایش چگالی خاک، نفوذ آب و تبادل هوا را مختل می‌کند و مانع توسعه مناسب ریشه گیاهان می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند کاهش چشمگیر عملکرد محصولات کشاورزی را به دنبال داشته باشد.

کارشناسان حاضر در این نشست همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از ساختار فیزیکی خاک، بر نقش مدیریت تردد ماشین‌آلات سنگین، استفاده از گیاهان پوششی، رعایت تناوب زراعی و به‌کارگیری روش‌های زیست‌محور در اصلاح ساختمان خاک تأکید کردند.

در پایان این نشست، راهکار‌های علمی و عملی مقابله با فشردگی خاک و مدیریت شوری ارائه شد؛ راهکار‌هایی که با هدف ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و تقویت کشاورزی پایدار در منطقه رستاق شهرستان اشکذر دنبال می‌شود