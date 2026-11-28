به گزارش خبرگزاری صداوسیما سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار محوری مدارس ایمن و جامعه تاب آور در روز یکشنبه در ۸ آبان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش ارتقای آمادگی عمومی و تربیت نسل آگاه، خونسرد به موضوع زلزله، از اهداف اصلی این مانور است تصریح کرد: این رویکرد، یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورت راهبردی است و در ۱۲۰ هزار مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی و در دو نوبت صبح و عصر این مانور با همکاری ۱۶ میلیون دانش آموز، معلم و والدین برگزار می‌شود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ما در این مانور به دنبال این هستیم که علاوه بر انجام یک تمرین، ذهنیتی پایدار و فرهنگ ایمنی در ذهن دانش آموزان شکل گیرد. همچنین ما معتقدیم باید به مرور زمان این مانور از یک روز تمرین به فرهنگی در رفتار و ذهنیت تبدیل کنیم.

محترمی افزود: هدف نهایی ما تنها چند ثانیه تمرین پناه‌گیری در زلزله نیست و می‌خواهیم ذهنیت آمادگی و ایمنی در برابر زلزله، تقویت حفظ آرامش در لحظات حساس و در مجموع انجام اقدامات درست و مناسب را فرا بگیرند.

وی گفت: اگر دانش آموزان در سنین پائین آموزش‌های مقدماتی رفتار ایمنی را ببینند به صورت عملی رفتار صحیح پناهگیری، پرهیز از شتابزدگی، خروج اضطراری را تمرین کنند، سفیر‌های ایمنی در خانواده و جامعه خواهند بود. بر همین اساس ما مدارس را فقط مرکزی برای آموزش تئوری نمی‌بینیم و این مراکز را به عنوان هسته‌ها و پایگاه‌های پیشگیری و مدیریت بحران می‌بینیم.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: امسال این مانور جدی‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و می‌خواهیم الگوی رفتار ایمنی بین مدارس، خانواده‌ها و محیط اطراف مدارس ایجاد کنیم و در روز مانور، دانش آموزان، به همراه خانواده ها، معلمان و داوطلبان در بحث‌های مختلف اعم از تخلیه، اسکان، کمک‌های اولیه، امدادونجات و ... نقش آفرینی می‌کنند تا مهارت‌های خودامدادی و دگرامدادی در ساعات طلایی اولیه وقوع حوادث یاد بگیرند.

محترمی افزود: برگزاری این مانور ماه هاست با همکاری نهاد‌های مختلف در حال برنامه ریزی است و شیوه نامه برگزاری آن نیز از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است. همچنین مدیریت راهبردی مانور بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود؛ البته وزارت آموزش و پرورش نقش اصلی در برگزاری این مانور را دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی سازه‌ای، مسیر‌های خروج توسط مدارس و معلمان انجام شده و فردا زنگ آژیر مانند زلزله در تمام مدارس کشور نواخته می‌شود.تصریح کرد: جمعیت هلال احمر به عنوان متولی آموزش اصول پناهگیری، تخلیه ایمن است، سازمان اورژانس محل‌های دسترسی آمبولانس‌ها و آموزش تریاژ و انتقال مصدومان را آماده کرده، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی، پلیس، صداوسیما نیز همکاری لازم را انجام می‌دهند.

محترمی گفت: آگاه سازی، تمرین عملی، ارائه آموزش و در نهایت ارزیابی و مستندسازی نیز در ادامه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه مانند دانش آموزان معلول و استثنایی افزود: برای این افراد نیز برنامه ریزی‌های لازم در این شرایط انجام شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره نقش والدین گفت: امیدواریم والدین نیز در این مانور نقش فعالی داشته باشند و آموزش‌های دو طرفه ایجاد شود.

وی ادامه داد: این مانور به صورت نمادین فردا برگزار می‌شود، اما قرار بر این است که حداقل سالی یک بار برنامه‌های دیگر آموزشی نیز در مدارس داشته باشیم.

وی افزود: فراخوان فرهنگی و هنری نیز مانند دریافت نقاشی، عکس، مقاله نویسی و ... نیز در سراسر کشور اعلام شده و تا ۲۰ آذر امکان دریافت وجود دارد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد که آمادگی یک روزه به دست نمی‌آید و نیازمند برنامه‌های آموزشی و تمرینی مستمر در طول سال است.