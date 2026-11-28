به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در آئین بهره‌برداری از طرح سازه آبخیزداری کهره هلیلان، اظهار کرد: حفاظت از خاک، مقدمه‌ای برای رونق درآمد و زیست روستائیان و عشایر است.

یاسم خان‌محمدیان گفت: اولویت اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مناطق محروم، مهار سیلاب‌های مخرب به منظور حفظ زمین‌های کشاورزی و پایداری دارایی‌های مردم است.

وی یادآوری کرد: طرح سنگی - ملاتی آبخیزداری کهره از مطالبه‌های اصلی مردم هلیلان در سال‌های اخیر بود و پس از بازدید استاندار ایلام؛ در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت استاندارد‌های فنی اجرا شد تا بخشی از نگرانی‌های کشاورزان در فصل بارندگی برطرف شود.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام افزود: این سازه به عنوان بزرگ‌ترین طرح آبخیزداری و منابع طبیعی استان چهار متر طول دارد.

خان‌محمدیان افزود: طرح آبخیزداری سنگی - ملاتی کهره با ظرفیت ذخیره‌سازی ۴۵ هزار متر مکعب آب، نقش مهمی در تقویت سفره‌های زیرزمینی ایفا می‌کند و می‌تواند منابع آبی مورد نیاز برای ۲۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی پایین‌دست را تضمین کند.

وی بیان کرد: حوضه آبخیز بالادست این سازه یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار گستره دارد و با مدیریت دقیق این سطح، شاهد کنترل رسوب و جلوگیری از فرسایش خاک خواهیم بود که این امر عمر مفید زمین‌های کشاورزی را افزایش خواهد داد.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: برای اجرای این طرح، ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبار‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستانی هزینه شده است.

خان‌محمدیان با قدردانی از اهتمام ویژه معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، افزود: پشتیبانی و قول‌های دکتر حسین‌زاده در خصوص تقویت اعتبار‌های آبخیزداری، فصل تازه‌ای را برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه در مناطق کم‌برخوردار استان ایلام گشوده است.

وی همچنین از کوشش‌های فرماندار هلیلان برای بهره‌برداری از این طرح قدردانی کرد و افزود: امید است این کار گامی موثر در جهت شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در سومین روز از سفر خود به استان ایلام، صبح امروز (شنبه) به منظور پیگیری روند اجرای طرح‌های عمرانی و بررسی نیاز‌های زیرساختی، وارد شهرستان هلیلان شد.

عبدالکریم حسین‌زاده پنج‌شنبه گذشته با هدف بررسی میدانی مسائل مناطق روستایی، ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و پیگیری طرح‌های زیرساختی و عمرانی وارد ایلام شد.

بازدید از شهرک گلخانه‌ای، افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران، بررسی وضعیت سد کنجانچم و دیدار با فعالان اقتصادی از برنامه‌های روز نخست این سفر بود.

در روز دوم نیز بازدید از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، بررسی ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین در شهرستان بدره و پیگیری مسائل زیرساختی مناطق روستایی در برنامه معاون رئیس‌جمهور قرار داشت.

بازدید از تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر، دیدار با خانواده جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس آبدانان، بررسی مشکلات ساکنان روستای تلخاب بدره و حضور در نشست شورای اداری استان نیز از دیگر برنامه‌های سفر سه‌روزه حسین‌زاده به ایلام بود.

هلیلان با مرکزیت شهر توحید از شهرستان‌های استان ایلام در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ از شهرستان چرداول جدا و تاسیس شد.

این شهرستان به دلیل ساختار کوهستانی و شیب‌های تند، در زمان بارش‌های فصلی همواره در معرض فرسایش شدید خاک و سیلاب‌های ویرانگر قرار دارد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با هدف تثبیت خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و صیانت از زمین‌های کشاورزی، اولویت ویژه‌ای به اجرای طرح‌های آبخیزداری (سنگی - ملاتی و گابیونی) در هلیلان داده است.