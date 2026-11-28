۱۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر استان تهران، در قالب یک رقابت فشرده و ۱۲ ساعته، در هشتمین دوره رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، به ارائه ایده‌های خلاقانه و محصولات رسانه‌ای پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین دوره رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج استان تهران، با مشارکت گسترده ۱۵۰۰ نفر از فعالان و متخصصان این حوزه، به شکلی همزمان و با هیجانی بالا برگزار شد.در این رویداد رقابتی، شرکت‌کنندگان با چالشی جدی روبرو بودند؛ به طوری که تنها ۱۲ ساعت فرصت داشتند تا ایده‌های خام خود را در قالب محصولات رسانه‌ای و دیجیتال، به واقعیت تبدیل کنند.

این رویداد که با هدف شناسایی استعدادهای نوظهور و تقویت زیرساخت‌های تولید محتوای بومی طراحی شده است، شاهد خلاقیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف فناوری و رسانه بود.