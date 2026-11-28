به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر جشنواره تولیدات صنایع دستی بانوان در فرمانداری آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان آبادان گفت: جشنواره تولیدات صنایع دستی بانوان با هدف حمایت از هنرمندان زن و نمایش توانمندی‌های آنها برگزار شده است و تا روز چهارشنبه برای بازدید علاقمندان دایر است.

مهسا سادات محسنی‌فر افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ غرفه در سالن فرمانداری ویژه آبادان برپا شده که با مشارکت نزدیک به ۶۰ بانوی صنعتگر از سطح شهرستان فعالیت می‌کنند.

او با اشاره به تنوع برنامه‌های این هفته گفت: علاوه بر نمایش صنایع دستی، در طول سه روز از این هفته، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله مسابقات آشپزی، شیرینی‌پزی و پخت انواع آش در نظر گرفته شده است تا جنبه‌های مختلف هنری و مهارتی بانوان برجسته شود.

دبیر کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان آبادان از تمامی شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این جشنواره، از محصولات دست‌ساز بانوان صنعتگر بازدید و حمایت کنند.