نمایندگان استان فارس در رقابت‌های ملی اسنوکر، پومسه و ووشو، با کسب عنوان قهرمانی و مجموعه‌ای از نشان‌های رنگارنگ، ویترین موفقیت‌های ورزش این استان را در عرصه‌های کشوری ارتقا دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایندگان استان فارس در رقابت‌های ملی اسنوکر، پومسه و ووشو، با کسب عنوان قهرمانی و مجموعه‌ای از نشان‌های رنگارنگ، ویترین موفقیت‌های ورزش این استان را در عرصه‌های کشوری ارتقا دادند.

قهرمانی اسنوکر بانوان در رقابت‌های طهران کاپ

در بخش اسنوکر، فاطمه حقایقی، نماینده استان فارس، با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل سعیده‌سادات صنعتی از استان البرز، عنوان قهرمانی رقابت‌های اسنوکر بانوان «طهران کاپ ۲» را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به میزبانی هیات استان تهران برگزار شد.

در رده‌بندی نهایی این مسابقات، پس از فاطمه حقایقی، سعیده‌سادات صنعتی (البرز) دوم و اکرم محمدی و ستایش امیرعظیمی (تهران) سوم شدند.

موفقیت در لیگ برتر پومسه باشگاه‌ها

در حوزه تکواندو، تیم‌های پومسه آقایان (آکادمی فروزان) و بانوان (تیم بازرگانی علی) استان فارس در هفته نخست لیگ برتر باشگاه‌های کشور که در استان البرز برگزار شد، عملکردی درخشان داشتند.

در بخش آقایان، حمیدرضا عباس‌نژاد صاحب نشان طلای رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال شد. در بخش‌های دیگر، اکبر فروزان (رده ۴۱ تا ۵۰ سال) و تیم ۳۱ تا ۵۰ سال (شامل اکبر فروزان، محمد رستگار و حامد قربانی‌زاده) نشان نقره گرفتند و علی جامعیان نیز در رده بالای ۵۱ سال نشان برنز را کسب کرد.

در بخش بانوان، فرنیا مصلحی با کسب سه نشان طلا و یک نشان نقره، ستاره این رقابت‌ها بود. همچنین آناهید جمشیدی با کسب دو نشان طلا و یک نشان نقره، ثنا طغرایی با یک نشان طلا و سایر ورزشکاران تیم بازرگانی علی با کسب نشان‌های برنز، موفقیت‌های چشمگیری را برای کاروان فارس به ارمغان آوردند.

نایب‌قهرمانی هیات ووشو شیراز در لیگ کشوری

در بخش ووشو نیز، تیم هیات ووشو شیراز در دومین دوره لیگ نونهالان و نوجوانان پسر باشگاه‌های کشور، موفق به کسب نشان نقره شد.

در این رقابت‌ها که به میزبانی آکادمی ملی ووشو برگزار شد، تیم گلستان مقام نخست و تیم بیمه میهن اردبیل مقام سوم را از آن خود کردند.

تیم هیات ووشو شیراز با پیروزی در دیدار‌های مقابل البرز و مهاباد، توانست جایگاه دوم را در جدول نهایی تثبیت کند.