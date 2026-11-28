مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از بهره‌برداری بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب تا بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: با افتتاح این مرحله، مسیر تندرو تهران به سمت قم به طول ۲.۲ کیلومتر زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ،مهدی صداقتی، در حاشیه مراسم بهره‌برداری از بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب تا بزرگراه آزادگان، با اشاره به اهمیت ترافیکی این طرح گفت: امروز به حول و قوه الهی و با تلاش مجموعه مدیریت شهری، گام دوم تقاطع شهر آفتاب به بهره‌برداری رسید؛ تقاطعی که در محل تلاقی بزرگراه تهران ـ قم، شهر کهریزک، نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب و حرم مطهر امام خمینی قرار دارد و از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح افزود: این طرح حدود ۱۲ تا ۱۳ سال پیش آغاز شده بود، اما به دلایل فنی ادامه عملیات اجرایی آن در آن مقطع امکان‌پذیر نشد. در دوره کنونی مدیریت شهری و با دستور رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران، اجرای مجدد طرح در دستور کار قرار گرفت و با اعمال تغییراتی در طراحی، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد.

صداقتی ادامه داد: در تابستان امسال بخش نخست طرح شامل مسیر قم به تهران و رمپ‌ها و لوپ‌های مربوط به آن تکمیل شد و امروز شاهد بهره‌برداری ازبخش دوم هستیم. در این مرحله، مسیر تندرو تهران به سمت قم به طول ۲.۲ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد و با انتقال بار ترافیکی به این مسیر جدید، امکان ادامه عملیات اجرایی در بخش‌های باقی‌مانده فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه این طرح دارای دو دستگاه پل است، گفت: پس از این مرحله، عملیات احداث دو رمپ، دو لوپ و مسیرهای کندرو باقی‌مانده اجرا خواهد شد و امیدواریم طی ۶ ماه آینده کل طرح به‌صورت کامل به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به هزینه اجرای طرح تصریح کرد: ارزش روز عملیات اجرایی انجام‌شده در دو مرحله‌ای که تاکنون به بهره‌برداری رسیده، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و هزینه‌های مربوط به تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیز در ادامه پروژه صرف خواهد شد.

صداقتی درباره آثار ترافیکی این طرح نیز گفت: نخستین دستاورد طرح، ساماندهی مسیر مهم بزرگراه تهران به سمت قم است که با اجرای آن، سه خط عبوری در مسیر رفت و سه خط عبوری در مسیر برگشت و همچنین دو کریدور مستقل برای انجام تبادلات ترافیکی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به بهبود دسترسی‌های شهر کهریزک افزود: پیش از اجرای این طرح، ورودی و خروجی‌های شهر کهریزک وضع مناسبی نداشت، اما با تکمیل تقاطع، دسترسی‌های ورودی و خروجی این شهر به سمت تهران و قم ساماندهی خواهد شد و تردد در این محدوده با نظم و ایمنی بیشتری انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، بهبود دسترسی‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت: ورودی‌ها و خروجی‌های نمایشگاه شهر آفتاب با اجرای این طرح به شکل استاندارد و با عملکرد ترافیکی مناسب احداث می‌شوند که این موضوع در زمان برگزاری نمایشگاه‌ها و مدیریت ترافیک اطراف آن نقش مؤثری خواهد داشت.

صداقتی در پایان با اشاره به اهمیت دسترسی به حرم مطهر امام خمینی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری مراسم‌های مختلف در طول سال در حرم مطهر امام خمینی، دسترسی‌های ایجادشده در قالب این طرح می‌تواند نقش بسزایی در روان‌سازی تردد و تبادلات ترافیکی در زمان برگزاری این مراسم‌ها داشته باشد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز ، با اشاره به نقش این طرح در تسهیل تردد خودروها در ورودی جنوبی پایتخت، از پیگیری شورای شهر برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام سال‌های گذشته خبر داد.