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مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از بهرهبرداری بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب تا بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: با افتتاح این مرحله، مسیر تندرو تهران به سمت قم به طول ۲.۲ کیلومتر زیر بار ترافیک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ،مهدی صداقتی، در حاشیه مراسم بهرهبرداری از بخش دوم طرح تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب تا بزرگراه آزادگان، با اشاره به اهمیت ترافیکی این طرح گفت: امروز به حول و قوه الهی و با تلاش مجموعه مدیریت شهری، گام دوم تقاطع شهر آفتاب به بهرهبرداری رسید؛ تقاطعی که در محل تلاقی بزرگراه تهران ـ قم، شهر کهریزک، نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب و حرم مطهر امام خمینی قرار دارد و از این جهت اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح افزود: این طرح حدود ۱۲ تا ۱۳ سال پیش آغاز شده بود، اما به دلایل فنی ادامه عملیات اجرایی آن در آن مقطع امکانپذیر نشد. در دوره کنونی مدیریت شهری و با دستور رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران، اجرای مجدد طرح در دستور کار قرار گرفت و با اعمال تغییراتی در طراحی، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد.
صداقتی ادامه داد: در تابستان امسال بخش نخست طرح شامل مسیر قم به تهران و رمپها و لوپهای مربوط به آن تکمیل شد و امروز شاهد بهرهبرداری ازبخش دوم هستیم. در این مرحله، مسیر تندرو تهران به سمت قم به طول ۲.۲ کیلومتر به بهرهبرداری میرسد و با انتقال بار ترافیکی به این مسیر جدید، امکان ادامه عملیات اجرایی در بخشهای باقیمانده فراهم خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه این طرح دارای دو دستگاه پل است، گفت: پس از این مرحله، عملیات احداث دو رمپ، دو لوپ و مسیرهای کندرو باقیمانده اجرا خواهد شد و امیدواریم طی ۶ ماه آینده کل طرح بهصورت کامل به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به هزینه اجرای طرح تصریح کرد: ارزش روز عملیات اجرایی انجامشده در دو مرحلهای که تاکنون به بهرهبرداری رسیده، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و هزینههای مربوط به تکمیل بخشهای باقیمانده نیز در ادامه پروژه صرف خواهد شد.
صداقتی درباره آثار ترافیکی این طرح نیز گفت: نخستین دستاورد طرح، ساماندهی مسیر مهم بزرگراه تهران به سمت قم است که با اجرای آن، سه خط عبوری در مسیر رفت و سه خط عبوری در مسیر برگشت و همچنین دو کریدور مستقل برای انجام تبادلات ترافیکی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به بهبود دسترسیهای شهر کهریزک افزود: پیش از اجرای این طرح، ورودی و خروجیهای شهر کهریزک وضع مناسبی نداشت، اما با تکمیل تقاطع، دسترسیهای ورودی و خروجی این شهر به سمت تهران و قم ساماندهی خواهد شد و تردد در این محدوده با نظم و ایمنی بیشتری انجام میشود.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، بهبود دسترسیهای نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت: ورودیها و خروجیهای نمایشگاه شهر آفتاب با اجرای این طرح به شکل استاندارد و با عملکرد ترافیکی مناسب احداث میشوند که این موضوع در زمان برگزاری نمایشگاهها و مدیریت ترافیک اطراف آن نقش مؤثری خواهد داشت.
صداقتی در پایان با اشاره به اهمیت دسترسی به حرم مطهر امام خمینی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری مراسمهای مختلف در طول سال در حرم مطهر امام خمینی، دسترسیهای ایجادشده در قالب این طرح میتواند نقش بسزایی در روانسازی تردد و تبادلات ترافیکی در زمان برگزاری این مراسمها داشته باشد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز ، با اشاره به نقش این طرح در تسهیل تردد خودروها در ورودی جنوبی پایتخت، از پیگیری شورای شهر برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام سالهای گذشته خبر داد.
آقامیری، با بیان اینکه یکی از سیاستهای شورای شهر و مدیریت شهری در این دوره، تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام باقیمانده از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بوده است، گفت: یکی از این طرحها، ساماندهی ورودی شهر تهران از سمت قم است که به دلیل تعدد مسیرهای دسترسی به کهریزک، حرم مطهر امام خمینی و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، در برخی مقاطع با گرههای ترافیکی سنگینی مواجه بود.
آقامیری افزود: بهویژه در زمان برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و همچنین برپایی نمایشگاهها در مجموعه شهر آفتاب، حجم بالای تردد خودروها از شهرهای مختلف به سمت تهران، مشکلات ترافیکی قابل توجهی در این محدوده و مسیر عوارضی تهران به قم ایجاد میکرد که ضرورت اجرای این طرح را دوچندان کرده بود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اجرای طرح در سه بخش ادامه داد: این طرح با هدف رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل دسترسی شهروندان در سه بخش طراحی و اجرا شده است؛ بخش نخست تیر به بهرهبرداری رسید و امروز نیز شاهد افتتاح بخش دوم آن بودیم. بخش سوم طرح نیز باقیمانده عملیات اجرایی و احداث دو پل را شامل میشود که تلاش داریم اوایل سال آینده و پیش از برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه تکمیل این طرح میتواند بخش مهمی از مشکلات ترافیکی ورودی تهران از سمت قم را برطرف کند، گفت: در مجموع حدود ۱۶ گردش ترافیکی در این محدوده پیشبینی شده که با تکمیل مراحل طرح، دسترسیهای مختلف به شکل مناسبتری در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
آقامیری در پایان با اشاره به بهرهبرداری از مسیر تندرو به طول حدود ۲.۲ کیلومتر در بخش دوم خاطرنشان کرد: با افتتاح این بخش، مسیر تندرو در محدوده موردنظر به مسیر اصلی بزرگراه منتقل میشود و شهروندانی که از تهران به سمت قم تردد میکنند.از این مسیر جدید استفاده خواهند کرد. امیدواریم با تکمیل بخش سوم، این ورودی مهم پایتخت از نظر ترافیکی به شرایط مطلوبتری برسد.