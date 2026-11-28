به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قطرکاپ وزنه‌برداری از هفته آینده ۲۰ آذر ماه در دوحه برگزار خواهد شد. این مسابقات دومین آوردگاه گزینشی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس محسوب می‌شود و تیم ملی وزنه‌برداری در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۷ وزنه‌بردار در این مسابقات روی تخته خواهد رفت.

در حاشیه مسابقات قطرکاپ انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری قاره آسیا برگزار می‌شود و هنوز مشخص نیست آیا مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری در این انتخابات حضور خواهند داشت یا خیر.

برنامه وزنه برداران ایران در اولین رقابت گزینشی المپیک ۲۰۲۸- دوحه قطر به شرح زیر است:

عبدالله بیرانوند B ۸۵ جمعه ۲۰ آذر ساعت ۱۴

هستی صدیقی B ۶۹ شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۳:۳۰

نسیم قاسمی B ۷۷ یکشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷

آناهیتا زارعی B ۷۷ یکشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷

حمیدرضا زارعی C ۹۵ دوشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۰

ابوالفضل زارع B ۱۱۰ سه شنبه ۲۴ آذر ۱۴:۳۰

مهسا بهشتی A ۸۶ سه شنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۹:۳۰

آیت شریفی A+۱۱۰ چهارشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰